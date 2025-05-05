从出行“大数据”看“跨界联动”的假日新消费

426.8万人次！5月1日，长三角铁路单日旅客发送量再创历史新高，距离上一个“单日最高峰”（4月4日）仅仅不到一个月。

“五一”假期跨省中长途旅行选择很多，其中，1500公里以内的出行需求得到进一步释放。5月1日，长三角铁路部门在启用高峰运行图的基础上，不论上海、杭州、南京、合肥、扬州、苏州、无锡、常州、宁波、温州等长三角区域内热门旅游城市，还是北京、广州、福州、南昌、长沙等中长途线路，都进行了运力增补。当天，增开旅客列车469列、组织动车组列车重联运行424列，满足旅客需求。

从出行“大数据”可以看到假日经济热度不断升温，细细分析这些数据背后的特色旅游产品，可以发现，其中有跨界联动营销激发消费热情的功劳。

不少城市为了吸引游客“来了又来”，与铁路部门进行联动营销。比如，苏州吴江推出“五一”假期期间凭7日内抵达吴江境内高铁站的高铁票，可在黎里古镇享受门票、购物、住宿和美食优惠等，迎来一波旅游热潮。“五一”假期，黎里古镇预计接待8.49万人次，预计同比增长5.2%。5月1日至4日，部分民宿满房，平均预订率同比增长28.6%。

除了旅游景点，与铁路联动的还有邮轮。随着邮轮经济升温，乘坐高铁到上海开启邮轮海上度假的游客络绎不绝，而乘坐邮轮抵达上海的国外游客也纷纷乘上高铁，感受飞驰中国的独特魅力。

4月30日，上海邮轮文化旅游节发布会上，宝山推出“邮轮+高铁”港城互联项目，计划进一步深度激活长三角地区的旅游资源，以高铁为关键纽带，构建覆盖广泛的四小时高铁圈，与上海吴淞口国际邮轮港实现无缝衔接。

文旅“牵手”交通的创意还将博物馆“带上天”。上海博物馆和中国东方航空集团有限公司4月30日联合发布了以中国古代艺术为主题的宽体彩绘飞机“上博号”，为假日出行的旅客增添了“空中博物馆”的新体验。“上博号”机舱内部的行李架、小桌板、座椅头垫等位置甄选呈现了30余件上博馆藏青铜器的图案，并配有文物说明和特色纹饰，令旅客仿佛置身于空中的中国古代青铜器艺术特展。

更好的创意和更优的服务就能带来更火的消费。5月2日，2025国际消费季暨第六届上海“五五购物节”启动，上海浦东机场作为“空中口岸”力争打造上海精彩消费“第一站”。机场作为航空公司与商户的纽带，将机场内消费与机上Wi-Fi使用券、升舱券、贵宾室体验券、文创小礼品等联动起来，实现空港消费的相互带动，也丰富了旅客的体验。