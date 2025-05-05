便民圈盘活“幸福圈”

一有空，68岁的刘玉龙就会带着小孙女往社区的邻里中心跑，和其他孩子一起看看书、打打乒乓球，自己还能和老朋友练练太极拳、唠唠嗑。“邻里中心项目很多，功能也很全，从家里出门到中心走路不到10分钟，特别方便。”家住内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区青春山街道神华康城社区的刘玉龙说。

该社区工作人员曹雪告诉记者，邻里中心由社区居委会100%持股的鄂尔多斯市友邻商业运营管理有限公司运营，致力于打造集便民服务、社区养老、早教托幼、便民超市等功能于一体的一刻钟便民生活圈，探索出社区新型集体经济和一刻钟便民生活圈深度融合的发展路径。“邻里中心平均每天能迎来1300多人次居民，各年龄段的都有，我们提供全龄友好服务。”曹雪说。

近年来，鄂尔多斯市把人民满意作为工作的出发点和落脚点，通过补齐配强基本保障类业态、因地制宜发展品质提升业态、数字赋能社区生活、提升社区养老服务能力等举措，着力推进一刻钟便民生活圈建设，引领带动全市社区商业便利化、标准化、智慧化、品质化水平提升，不断满足人民群众美好生活需要。“我们围绕‘一店一早’‘一老一小’‘一菜一修’，补短板、强弱项，建设改造了64个一刻钟便民生活圈。”鄂尔多斯市商务局流通业发展科负责人说。

一段时间以来，康巴什区好又多商贸公司总经理陈卫都在忙着给超市进行提档升级。“我们商超服务范围覆盖滨河街道的主要社区，近年来在周边生活工作的年轻人越来越多，我们准备优化产品布局，增加一些年轻人喜欢的商品。此外，我们也将丰富超市生鲜品种，给消费者提供更多选择。”陈卫告诉记者，这两年为了弥补商超业态的不足，公司积极响应相关部门打造一刻钟便民生活圈的号召，在商超周边引入了美容美发、家电维修等方便百姓日常生活的业态，方便了居民，来逛商超的人也更多了。

天气转暖，康巴什区重点打造的特色街区泰华旅游休闲街区也热闹起来。“我们将退役火车车厢和客机改建成火车餐厅、飞机餐厅，在餐厅内设置飞行体验空间、自助茶饮空间、自助烤肉空间等多个混搭业态，餐饮消费场景和产品供给更加丰富，很受消费者欢迎。”泰华文化旅游公司副总经理段亮辉说。

康巴什区商务局流通外贸组工作人员朱海平告诉记者，在便民生活圈建设中，康巴什区十分注重特色街区服务、数字化平台服务、精细化公共服务、便捷化养老服务以及特色化红色服务的深度融合。“我们利用数字化平台拓展消费场景，开发了‘便民生活圈’线上导视系统，实现线上线下互动消费。同时，推进24小时无人值守集装箱快递驿站、无人机配送试点建设，创新物流配送方式，为居民提供便捷的购物体验。”

“走路不到一刻钟，基本就能解决生活中的各种需求，真是越来越方便了。”伊金霍洛旗阿勒腾席热镇王府路社区金辉小区居民王新宽在小区已经住了10多年，他说：“这两年社区生活越来越方便。尤其是养老食堂，不仅干净整洁，菜品种类丰富，老年人还有就餐补贴，我和老伴儿经常去那里就餐。”

该社区党委书记兼居委会主任蒋娜介绍，社区配齐了基本保障业态，居民基本消费需求在步行一刻钟范围内均可得到满足。同时通过打造特色街区、酒店等来优化商业布局，提升居民的消费品质。“我们建设了一刻钟便民服务站，开通了24小时服务热线，通过不断完善社区服务场景，打造‘共绘同心圆 同筑幸福圈’社区党建服务品牌。”

近年来，伊金霍洛旗通过实地调研，摸清社区情况和商业业态，“一圈一策”量身定制打造方案，因地制宜发展品质提升类业态，切实补齐民生短板，营造多元化多层次消费场景。“我们致力于将一刻钟便民生活圈打造成为服务保障民生、推动便利消费的重要载体，全面提升居民生活品质，增强群众获得感和幸福感。”伊金霍洛旗工业信息化和投资促进局副局长乔铂说。

记者从鄂尔多斯市商务局了解到，下一步，鄂尔多斯将进一步丰富商业业态，鼓励大型实体零售企业开放门店资源，引进实用小店，叠加服务功能，降低进驻费用，增强微利业态经营可持续性。推进现有商业综合体的改造升级，鼓励与生活圈紧密相关业态的发展。提升创新服务能力，把大数据应用到开店布局、进销存管理、物流配送、商品追溯等各个环节，促进模式创新和市场要素精准配置。强化政策保障，落实落细相关优惠政策。推进一刻钟便民生活圈建设标准化工作，提升社区便利化、标准化、智慧化、品质化水平。预计到2025年底，全市将建成100个一刻钟便民生活圈。