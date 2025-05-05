别让带薪年假成“纸面福利”

带薪年休假是劳动者的基本权利。但在现实中，出于工作繁忙、人手紧张、劳动者个体话语权相对较弱等原因，带薪年休假常常成了“纸面福利”。

我国法律对带薪年休假制度早已作出明确规定——在机关、团体、企业等单位连续工作1年以上的职工有权享受，且休假期间的工资收入与正常工作期间相同。落实带薪年休假制度，不仅是依法保障劳动者休息休假权益的有力举措，更是提振消费扩内需、做大做强国内大循环的重要一环。

此前，不论是春节假期或者“十一”黄金周，不少地区的游客接待量和旅游收入都创下新高，反映出休假对于拉动假日经济、提振消费的重要作用。在中办、国办印发的《提振消费专项行动方案》中，“严格落实带薪年休假制度”被置于消费环境改善提升行动的首位，要求有关单位将落实情况作为重点监督内容。

要推动带薪年假从“纸面规定”转为真实可享的权益，除了加强行政执法监督等外在约束力，关键还需用人单位主动转变观念。申请合理休假不代表工作态度不积极，工作时长也并非与工作效率成正比，用人单位不妨将带薪休假视为一种对员工的长期投资，充分保障员工休息休假权益，让其舒缓神经、放松心情，进而在日后更好地开展工作。在提升人力资源效率的同时，也有利于提高员工对单位的认同感和归属感，增强团队凝聚力。

好政策要避免雷声大雨点小，还需要贴近实际、细化规则。带薪年假事关用工双方的利益分配，相关部门除了对带薪年假情况开展常态化监督外，还可对真正落实的企业给予正向激励。考虑到企业往往是带薪年假成本的主要承担者，特别是针对经营压力较大的中小微企业，有关部门要指导其探索灵活的带薪年休假模式，还可考虑通过“以奖代补”等形式，按年休假总天数给予企业一定比例的补贴，或通过税收减免、利率优惠等方式，激励企业主动落实带薪年休假制度。