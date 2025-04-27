直播预告：从肺癌专病中心策略看如何精准诊疗

2025年4月15日至21日是第31个全国肿瘤防治宣传周。为扩大癌症防控科普宣传，倡导每个人做自己健康的第一责任人，人民健康开展“人民好医生·金山茶花计划”系列肿瘤防治科普，邀请金山茶花计划专家做客人民好医生，围绕肿瘤防治进行系列科普，助力形成加强肿瘤防治的良好社会氛围。

肺癌是全球发病率和死亡率最高的恶性肿瘤之一。近年来随着精准医学和免疫治疗的突破，肺癌诊疗格局发生了巨大的变化。在精准医学的指导下，肺癌治疗有哪些突破性进展？免疫治疗在肺癌治疗中的效用如何？

4月29日（周二）14:00-15:00，南昌大学第二附属医院肺癌专病中心主任、主任医师刘安文，广东省人民医院肺内科医师、副研究员刘思阳做客“人民好医生”直播间，与大家一起分享精准医学和免疫治疗将如何改变肺癌患者的生存状况，欢迎届时收看。

专家简介：

刘安文，南昌大学第二附属医院肿瘤综合诊治中心主任、肺癌专病中心主任、南昌大学第二临床医学院肿瘤教研室主任；江西省医学会肿瘤内科学分会主任委员；江西省研究型医院学会肿瘤学分会主任委员；中国医师协会肿瘤多学科诊疗专业委员会常务委员；中国抗癌协会肿瘤多学科诊疗专业委员会常务委员。

刘思阳，广东省人民医院，肺内科医师，医学博士，副研究员。中国胸部肿瘤研究协作组（CTONG）临床研究医学官；广东省医师协会临床试验专业委员会常委兼秘书；广东省医师协会临床试验专业委员会青年医师工作组组长。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

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