本报北京4月20日电 （记者杨彦帆）我国持续提升中医药保障运动健康能力，已经有2000余家二级以上公立中医院设置了骨伤科、针灸科、康复科，1300余家二级以上公立中医院设置了推拿科。

国家中医药管理局中西医结合与少数民族医药司司长严华国介绍，国家中医药管理局持续加强中医院相关科室建设，制定推广了包括急性腰扭伤、膝关节创伤性滑膜炎、踝关节扭伤等在内的一批中医优势病种、中医诊疗方案，不断提高中医药防治诊疗运动系统相关疾病的能力和水平。

同时，积极发挥中医运动养生在健康促进、慢性病预防和康复中的作用。2022年开始，我国启动实施了医体融合强健行动，鼓励中医院教授传统体育项目，指导康复期的患者练习适合的传统体育项目，推动传统体育项目全面融入日常生活。

“我们还注重加强科研支撑和人才培养，依托中国中医科学院望京医院建设了全国中医运动医学中心，布局建设了相关领域的重点研究室，开展中医药防治运动系统相关疾病的研究，开展中医运动医学的重点学科建设，培养学科带头人、学科骨干和学科团队。”严华国介绍。

《 人民日报 》（ 2025年04月21日 13 版）