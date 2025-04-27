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中医“内调+外养” 告别换季肌肤烦恼

陈子源

2025年04月27日09:16 来源：人民网

春夏换季，气候多变，皮肤红肿、瘙痒、干燥脱屑，各种皮肤问题接连不断。中医护肤有何妙招？为此，人民网采访了广东省中医院皮肤科大科主任李红毅。

(责编：方经纶、高雷)




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