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人民优选来了

从选购到食用 解锁果酱的N种甜蜜

陈子源

2025年04月27日09:16 来源：人民网

在美食的世界里，果酱以其独特的口感魅力占据一席之地。面对市场上种类繁多的果酱产品，如何选购？有哪些花样吃法？食用时又有哪些讲究？本期《人民优选来了》邀请江南大学食品学院教授曾茂茂，带您全方位解锁果酱的N种甜蜜。

(责编：方经纶、高雷)




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