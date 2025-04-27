促进家政服务消费扩容升级

本报北京4月26日电 （记者王珂）商务部等9部门近日发布《关于促进家政服务消费扩容升级若干措施的通知》，提出12项重点举措。

提升家政服务供给质量方面，首先是扩大优质家政服务供给。鼓励家政服务企业拓展专业深度保洁、整理收纳等新兴服务领域，加强与装修、家居等行业跨界融合发展，进一步丰富产品和服务供给。深化家政劳务输出和输入地供需对接合作，支持打造家政劳务特色品牌。其次是推动家政服务品牌化发展。引导家政企业建立健全管理体系、培训体系、质量评价体系，培育具有引领作用的家政龙头企业。还要提升家政服务技能水平。支持各地根据实际情况将紧缺的家政服务相关职业工种纳入本地急需紧缺职业、就业需求、培训需求指导目录，引导劳动者参训就业。

促进家政服务便利消费方面，一方面优化家政服务消费设施布局，持续开展一刻钟便民生活圈和城市社区嵌入式服务设施建设，加快配齐家政等保障类业态；另一方面加快家政服务业数字化发展，利用数字技术提高供需匹配的效率和消费者参与度。

完善家政服务业支持政策方面，完善财政金融支持政策，支持家政企业结合实际需求为家政服务员投保意外伤害保险、职业责任保险。加大社保支持力度，推动符合条件的灵活就业家政服务人员在就业地参加社会保险，将符合条件的家政从业人员纳入公租房、保障性租赁住房保障范围。开展家政服务促消费活动。

优化家政服务消费环境方面，优化全国家政服务信用信息平台功能和服务，强化家政服务员信用核查，依托“家政信用查”应用程序推行电子版“居家上门服务证”。提升家政服务规范化水平，修订完善家政服务合同示范文本，推广《家政服务公约》，积极推树家政领域的先进典型，提升家政行业的社会认可度。提高家政服务标准化水平，持续完善家政服务标准体系，加快制修订一批家政服务机构信用评价、等级划分评定、家政服务数字化以及整理收纳等细分门类的国家标准、行业标准。

记者手记

更好满足照护“一老一小”的刚性需求

家政服务业是促消费、惠民生、稳就业的重要领域。随着人民生活水平持续提高，包括家政在内的服务消费进入快速增长阶段，逐步成为促进消费的新引擎和扩大内需的新动能。

从增进民生福祉看，全国60岁以上老年人已突破3亿，65岁以上老年人达2.2亿，还有超过3000万3岁以下婴幼儿，养老、托幼等家政服务成为许多家庭的刚性需求。促进家政服务消费扩容升级的措施将引导家政行业扩大服务供给，提高服务质量，更好满足家庭照顾老人和小孩的需求。

从稳定和扩大就业看，家政服务业的就业容量大，是农村进城务工人员重要的就业领域，很多进城务工人员靠着做家政撑起一个家。促进家政服务消费有利于增加就业岗位，为农村进城务工人员提供更加广阔的就业空间。

从推进高质量发展看，根据测算，2023年全国家政服务业营业收入达1.16万亿元，2024年达1.23万亿元。各项政策落地生效，家政服务消费进一步提质扩容，有望为全方位扩大国内需求和经济回升向好作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2025年04月27日 02 版）