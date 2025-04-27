消费品以旧换新超1.2亿人次受益

超1.2亿人次享受补贴优惠，带动销售额超7200亿元……商务部日前召开消费品以旧换新专题新闻发布会，介绍今年以来消费品以旧换新政策最新成效。

商务部消费促进司司长李刚介绍，今年以来，商务部与各方一道，统筹促消费与惠民生，加力扩围实施消费品以旧换新，取得阶段性进展和成效，超过1.2亿人次享受到真金白银补贴优惠，带动销售额超过7200亿元。

“截至4月24日24时，全国汽车以旧换新270.5万辆，12类家电以旧换新4746.6万台，手机等数码产品购新3661万件，家装厨卫‘焕新’3712.3万件，电动自行车以旧换新420万台。”李刚说。

李刚说，消费品以旧换新拉动一季度社零总额增长1.6个百分点，有力推动经济持续回升向好。

具体来看，受消费品以旧换新加力扩围政策带动，一季度，限额以上通讯器材、家电和音像器材、家具类商品零售额分别增长26.9%、19.3%和18.1%；其中，3月分别增长28.6%、35.1%和29.5%。一季度，乘用车零售512.7万辆，增长6%；其中3月增长14.4%。

此外，消费升级趋势明显，数码产品购新补贴中，2000至6000元的中高端机型占比约76%。新能源汽车保持快速增长，一季度新能源乘用车零售242万辆，增长36.4%。资源循环利用更加畅通，一季度，全国报废汽车回收195.5万辆，增长58.6%，其中2月、3月分别增长188.2%、70.6%；供销总社下属拆解企业规范拆解废旧家电482.5万台，增长58%。

李刚介绍，商务部迭代升级汽车、家电及手机等数码产品的信息系统，并开展汽车流通消费改革试点工作。同时，部署开展“购在中国”系列活动，启动全国“家居焕新消费季”等专项活动，形成“政策+活动”双轮驱动、相互赋能的良好局面。

河北创新推出“政银企协同+流程再造”双轮驱动模式；辽宁拓展家电、手机等补贴资格领取核销渠道，缩减汽车补贴信息等填报事项；江苏推出“高效衔接、高效集成、高效宣传”三大便利举措；贵州针对家装厨卫“焕新”参与商家多、补贴产品多、商品价格差异大等监管难点，查改治一体实施监管……各地因地制宜、创新工作方法，不断推动以旧换新取得更大成效。

电商平台也进一步加大以旧换新举措力度，京东以旧换新服务已覆盖200多个细分品类，并提供送、装、拆、清一体化服务，大幅缩减以旧换新服务流程，升级服务标准；苏宁易购推出手机补贴计划，针对6000元以上机型追加200至1000元补贴，助力消费扩容提质。

李刚表示，下一步，商务部将与各方一道，加大推进力度，优化工作流程，提升服务质量，抓住“五一”假期等重点节点组织开展更多以旧换新促消费活动。