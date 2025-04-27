网约护士，居家就医新趋势

自国家卫健委2019年启动“互联网+护理服务”试点工作以来，一种新型护理方式——“网约护士”在各地悄然兴起。凭借便捷性和专业性，“网约护士”受到患者和家属的欢迎，成为解决家庭护理难题的有效途径。不过，推广中也面临一些问题。目前，“网约护士”发展状况如何？能否成为居家就医新趋势？

保障服务效率质量

本报记者 刘 成

“大爷，别着急，我们马上就到。”接到平台派单，山东青岛西海岸新区长江路街道富春江路社区卫生服务中心根据联网信息评估患者整体状况，安排专科护士上门，为辖区内一位75岁的高位截瘫患者提供导尿护理。

2020年，为解决高龄、失能等特需群体实际困难，青岛西海岸新区在山东省率先试点“网约护士”服务，整合卫健、公安、医保、国企以及医疗机构等各方力量，通过“政府主导、企业助力、医疗机构保障”的方式，协同推进项目落地。

青岛西海岸新区卫生健康局医政医管科负责人郭常战介绍，知道的人少、用的人少、参与护士少是“网约护士”项目落地过程中面临的普遍问题。

如何打破信息壁垒，确保供需平衡和精准匹配？青岛西海岸新区将服务关口前移，各级医疗机构通过住院记录、上门巡诊等方式，提前对有服务需求的人群进行“网约护士”服务普及，并对重点人群的卧位状态、营养状况等三大类139个项目进行评估，为后期精准匹配护理专科护士做好准备。

为确保供需平衡，保障上门服务效率和质量，青岛西海岸新区在线上搭建集预约服务、统筹调度、评估管理等功能于一体的服务平台“康鸿医护”，线下整合5家区级医院、37家公立医疗机构、14家社会力量办医疗机构医护资源，建立了“区级医院统一受理、平台管理服务团队评估就近分配、接单医疗机构复审、专科医护人员接单服务”的订单分派模式。同时组建网约护理服务保障专班，成立急诊急救、重症监护、中医护理等13个专业工作组，聘请重点医疗机构资深护理专家担任技术导师，聘任13名获得国家、省市专科护理培训资质的临床专科护士担任组长，对入驻平台的医护人员进行严格的资质审核，并定期进行技能培训。

目前，“康鸿医护”网约护理服务平台注册用户2.1万人、护士2000多名，服务内容包括高龄和失能等特需群体服务、母婴护理、中医理疗、陪诊陪护等70多种网约护理服务项目，基本满足群众入户护理和就医需求。

在价格设定上，青岛西海岸新区参照公立医院耗材、护理服务收费标准及区域交通费、保险费标准等确定统一护理服务价格，实现收费公开合理、公平可及。

为防范风险，青岛西海岸新区建立服务质量、信息安全、突发事件处置等29项风险防范制度流程和联动保障机制，实现网约护理平台与“120”急救指挥平台、“110”接警平台实时联动，并为“网约护士”购买了团体意外险和医疗责任险，订单生成保单自动生效，下单方同步享受人身意外险服务。

截至目前，青岛西海岸新区完成目标病患评估5.6万人次、护理服务订单2万个，上万人受益，相关做法获评2023年度山东深化医改十大创新举措。

壮大护理人才队伍

本报记者 崔 浩

70多岁的吴女士最近犯了难——90多岁的老母亲刚做完手术，每日清创换药成了全家的“心病”。在山东省立第三医院咨询术后护理相关事宜时，她了解到“网约护士”服务，随即在线上进行了预约。不久，山东省立第三医院的护士便上门服务，细心检查伤口、娴熟包扎，很快打消了家人的焦虑。“护士比家人处理得专业多啦，他们尽职尽责，真是帮了我们大忙！”吴女士感慨地说。

“网约护士”服务不仅在积极应对老龄化方面发挥着重要作用，在新生儿护理方面同样有着不可忽视的影响力。山东东营市卫生健康委员会提供的数据显示，2024年，东营全市预约上门服务达9675次，其中幼儿服务项目的出单量达2960次，涵盖了小儿红臀推拿、听力筛查、足跟血采集、黄疸测量、脐炎处理、穴位贴敷、早产儿生长发育评估等众多服务项目。

东营市人民医院护理部护士长王方宁表示，幼儿服务项目出单量较多，有几方面原因：一是新生儿护理具有刚需性和专业性要求；二是家庭结构发生变化，现在的家长对科学育儿需求强烈；三是新生儿频繁往返医疗机构容易引发交叉感染，就医不便。“网约护士”能够提供按需上门服务，灵活安排服务时段，契合了家长的需求。

在“网约护士”服务和推广方面，尽管部分医疗机构取得了一定成效，但其普及程度依旧不太理想。如此“叫好”的业务，为何却不“叫座”呢？山东省立第三医院护理部主任马月珍分析，从需求端看，很多人并不知晓这项业务。从供给端看，上门护理对护士有着严格的准入门槛。目前医院里很多参与“网约护士”服务的护士只

能在下班后接单，工作形式以兼职为主。以山东省立第三医院为例，全院有800多名护士，但上线提供“网约护士”服务的仅有300多人，而经常活跃接单的只有100人左右。“社区医院等基层医疗机构贴近居民生活区域，本身也拥有一定数量的医护人员，如果他们能加入‘网约护士’服务队伍，能缓解人力紧张局面。”马月珍说。

此外，费用和支付机制也是制约“网约护士”业务进一步发展的关键因素。有业内人士表示，从患者角度来说，除了要支付服务费，还需支付耗材费和里程费，总体费用相较于在医院接受护理服务仍有所增加，并且在一些地方，上门护理服务项目并未纳入医保报销范畴。从护理人员角度而言，目前“网约护士”服务所带来的收入比较有限，只有让其价值真正得到充分体现，这项业务才能实现更好发展。

建立严格准入制度

本报记者 蒋 波

每周一次，江苏盐城东台市人民医院肿瘤科护士长曹美华就会来到当地肿瘤患者崔德安（化名）家中，对他进行PICC导管维护。皮肤消毒、更换接头、冲封管等一系列操作，曹美华一气呵成，不到30分钟便完成了以往需要半天的医院复诊流程。

作为江苏省首批“互联网+护理服务”试点单位，东台市人民医院目前已构建起覆盖全市的居家护理网络。东台市人民医院护理部主任朱月华介绍，“网约护士”服务项目主要是针对一些特殊人群，比如刚出院患者、高龄失能半失能老人以及疾病康复期行动不便等群体，广受群众好评。

成为一名“网约护士”有哪些要求？“需要取得中级以上职称，或者省级及以上的专科护士才能注册进入‘网约护士’队伍，临床工作年限至少是8年。”曹美华说，为患者提供上门护理服务的门槛并不低。

“我们建立了严格的三重准入机制。在护士上门服务的诊疗箱内，除常规医疗设备外，还配备具有实时定位和4G传输功能的设备，全程音视频同步至本地搭建的‘东台市健康管理中心’监管平台，通过加强事前、事中、事后评估，确保护理服务的质量和安全。”朱月华说，通过对申请者进行“基础资质审查—专业能力认证—临床经验核验”三级遴选，确保每位注册护士都达到“全科基础+专科特长”的双重能力标准。同时，为了防范医疗风险，东台市卫健委和东台市人民医院在上级卫健委等部门的指导下，为“网约护士”提供全方位保障。

目前，东台市人民医院的注册“网约护士”已经达到220名，可以为整个东台市城乡及周边地区提供包括伤口换药、术后康复、导管维护等在内的44项护理服务项目。

护士参与上门护理工作，是否会影响院内的诊疗护理工作？据悉，护士结合院内工作需求在平台排班系统勾选可提供上门护理服务的时段，不会影响院内诊疗护理工作。同时，为提高“网约护士”积极性，医院对上门护理工作收取50元/次的服务费，其中80%作为“网约护士”的工作报酬。

近3年，东台“网约护士”已累计服务2573人次，服务半径延伸至最远60公里的乡镇。“院内外护理服务工作，完全可以并行不悖，通过增加院外的护理实践，也能提升本院护士的业务水平和工作能力。”朱月华说，随着人口老龄化程度加深，延续性护理需求也会随之增加，但目前“网约护士”上门护理项目尚未纳入国家医保统筹范围，在一定程度上制约了群众对高品质护理服务的需求。下一步，期待加大政策支持力度，完善推进医保优惠政策，进一步减轻患者负担。