管好体重不只事关健康

前不久，“国家喊你减肥”登上热搜，不少网友留言要响应国家号召，将减重提上日程。体重问题受到如此关注，彰显了全民健康对社会发展的重要性。

肥胖与40多种疾病关系密切。目前我国已有过半成年人超重或肥胖，同时，肥胖也在危害儿童和青少年的健康。国家卫生健康委发布的《体重管理指导原则（2024年版）》预警：若超重肥胖问题得不到有效遏制，2030年我国成人超重肥胖率将飙升至70.5%，儿童超重肥胖率也将高达31.8%。加强体重管理，让健康“关口前移”值得人们高度关注并付诸行动。

2024年6月，国家卫生健康委等16个部门联合发布《“体重管理年”活动实施方案》，启动为期3年的“体重管理年”活动。各地纷纷响应，内蒙古将体重管理纳入职业病防治体系，浙江开展多种形式的全民健身活动，广东计划到2026年底全省八成二级以上综合医疗机构开设体重管理门诊。这些举措旨在全方位提升全民体重管理意识和技能，改善人群体重异常状况。

做好体重管理，实现全民健康，需要多方协同发力。职能部门应制定更完善的公共卫生政策，加大对体育设施建设的投入，开放更多体育场所，引导健康食品行业发展；医疗卫生机构应更充分发挥专业优势，合理设置体重管理门诊，为居民提供科学的体重管理指导与干预；学校应将健康教育落到实处，保证学生每天充足的体育活动时间，优化校园饮食结构。而作为个人，更要当好自己健康的第一责任人，树立正确的健康理念，摒弃极端减肥方式，通过合理饮食、科学运动来管理体重。

“国家喊你减肥”，是呼吁，更是行动号角。当全社会形成重视体重管理的良好氛围，我们离“健康中国”的目标就会越来越近，人们的生活质量和幸福感也将得到明显提升。