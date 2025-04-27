消费市场保持升温势头

在一系列提振消费政策推动下，今年以来我国消费整体状况持续改善。国家统计局数据显示，一季度社会消费品零售总额124671亿元，同比增长4.6%，增速比上年全年加快1.1个百分点。多位专家表示，下一步，要积极稳就业、促增收、减负担，提升居民消费能力，不断优化消费环境，增加优质消费供给，保持消费市场持续升温势头。

增长态势良好

3月份，社会消费品零售总额增长5.9%，增速比前2个月加快1.9个百分点，高于2024年以来各月水平。在促消费政策作用下，服务消费市场供给丰富优化，居民消费活力不断释放，服务零售保持平稳增长。一季度服务零售额同比增长5%，增速比前2个月加快0.1个百分点，高于同期商品零售额增速0.4个百分点。

国家信息中心经济预测部宏观经济研究室副主任邹蕴涵认为，商品消费和服务消费都保持了良好增长态势，发挥了较好的支撑拉动作用。从商品消费看，家用电器、通讯器材、数码产品等消费好于上年同期。从服务消费看，电影、文旅等消费保持蓬勃发展，拉动餐饮、住宿等其他消费品类增长。

城市商业增速稳定，一季度商务部重点监测的全国50个步行街、商圈客流量、营业额同比分别增长5.7%、5%。县域消费市场持续升温，乡村消费品零售额1.7万亿元，同比增长4.9%，增速高于城镇0.4个百分点。农村电商蓬勃发展，全国农村网络零售额6697.5亿元，同比增长5.1%；农产品网络零售额1965.3亿元，同比增长6.4%。

国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬认为，县乡消费市场活力日益增强，占比稳步提高，成为消费增长新动能。数字化下沉带动就业和消费下沉，为县域带来现代消费方式和消费增量。

商务部研究院流通与消费研究所研究员关利欣表示，随着扩内需促消费政策发力显效，一季度消费市场持续回升向好，绿色消费、服务消费、新型消费需求旺、增势好、活力足，消费亮点不断涌现，消费创新动能增强带动潜力加速释放。

政策发力显效

去年底召开的中央经济工作会议和今年的《政府工作报告》都把“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”列为重点任务。今年3月中旬，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，提出一系列政策举措，进一步完善促进消费的体制机制，打开消费市场新空间。

自去年8月份加力实施家电以旧换新政策以来，全国消费者累计购买以旧换新家电产品超1亿台，其中今年购买已超4000万台。今年以来，全国6.7万家销售门店开展电动自行车以旧换新，累计换购新车376.4万辆，相当于去年置换总量的2.7倍。

政策的延续性为市场注入了活力和信心。“今年开年，以旧换新政策进一步加力扩围，启动早、时机准、落地快、效果持续释放。”邹蕴涵说，3月当月，社会消费品零售总额增速创去年以来单月新高，消费品以旧换新政策的影响较大。

关利欣称，提振消费专项行动启动以来，多部门联合出台专项行动方案，举办促消费活动等，更加注重惠民生、促消费、增后劲。

也要看到，在多重因素影响下，消费者信心和预期偏弱、部分消费需求未充分满足、消费环境有待优化等问题仍客观存在。

统筹两个市场

当前，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，全球产业链供应链稳定受到冲击，我国外贸承压明显。专家表示，提振消费对支持内外贸一体化发展、助力外贸拓内销有促进作用。

关利欣认为，针对外部环境对我国出口的不利影响，提振消费工作应把更多外贸优品纳入以旧换新政策支持范围，推进内外贸一体化发展，实现国内国际两个市场协调发展。

邹蕴涵表示，应帮助外贸企业畅通与商场超市、电商平台、供应链企业等的对接洽谈渠道，降低进入国内市场的成本，提高效率。

4月中旬，“外贸优品中华行”活动在第五届中国国际消费品博览会期间启动。商务部副部长盛秋平表示，开展“外贸优品中华行”，是推动内外贸一体化的创新举措，有利于帮助企业利用超大规模国内市场优势，有效应对外部冲击，也有利于发挥外贸优品供给优势，助力提振消费。

近年来，我国内外贸一体化取得长足发展。商务部会同有关部门，围绕解决标准认证、市场渠道、销售回款等问题，开展内外贸一体化试点、实施企业领跑行动等，推动内外贸一体化水平稳步提高。

数据显示，去年规模以上工业企业当中，有8.7万家企业实现了内外贸一体化经营，同比增长6.3%，经营比例达17%。目前全国已培育2200多家内外贸一体化领跑企业。从地区看，9个内外贸一体化试点地区确定602项试点任务，已完成80%。浙江、上海、广东等经济大省规模以上工业企业内外贸一体化经营率达到30%左右。

接下来，我国将做好央地联动、政企协同，举办更多影响力广的活动，共同推动内外贸一体化取得新突破，为稳外贸、促消费、惠民生作出更大贡献。