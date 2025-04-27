以电竞促文旅，助推经济高质量发展

在当前数字技术革命和消费转型升级的双重驱动下，电竞产业不仅塑造了新的文娱消费场景，也助推了经济社会发展。

近年来，通过强化政策赋能、建立全产业链生态、创新城市更新路径，电竞产业发展新模式逐步构建，在为区域经济发展注入动力的同时，也为文化科技协同发展、数字经济与实体经济深度融合提供了实践样本。电竞产业不断壮大，对经济社会发展的助推作用不仅体现在直接收入上，还体现在通过产业链延伸、就业带动和文化渗透创造的更大价值上。

国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》提出：促进数字技术向经济社会和产业发展各领域广泛深入渗透，推进数字技术、应用场景和商业模式融合创新，形成以技术发展促进全要素生产率提升、以领域应用带动技术进步的发展格局。近年来，一些地方持续优化发展环境，加大扶持力度，电竞产业迅速崛起。多种政策支持下，AIGC（人工智能生成内容）技术被广泛应用，有力推进了电竞与文旅、影视等产业深度融合，既延长了产业链条，更催生出“电竞+数字创意”新业态。

《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》明确提出，支持电子竞技、社交电商、直播电商等发展。这为发展电竞产业提供了强有力的政策保障，电竞与各行业特别是文旅产业融合发展迎来新机遇。

电竞产业作为数字经济的重要组成部分，对经济发展的推动作用日益凸显。一是其直接经济贡献与产业规模不断扩大，当前中国电竞产业规模超过千亿元，用户规模约5亿人，赛事运营、俱乐部收入等细分领域的市场规模持续增长。产业链覆盖上游的游戏研发，中游的赛事运营，下游的直播、解说、电竞指导等，形成完整生态。二是促进城市经济与文化发展，多个城市将电竞作为“年轻化”战略抓手，通过承办赛事吸引年轻人，增强了城市活力与创新力。电竞与文创、旅游、科技等产业深度融合，跨界融合效应明显。三是带动就业与创造消费新场景作用明显，就业扩容方面如电竞指导员、赛事解说、直播运营等新职业创造大量就业机会。消费拉动方面如电竞赛事带动线下观赛、周边商品、主题旅游等消费场景，形成赛事经济效应，电竞酒店、主题乐园等衍生业态兴起。

电竞产业是数字经济与实体经济深度融合的典型代表。高质量发展电竞产业成为培育经济发展新增长极的重要举措。当前，我国电竞产业发展方兴未艾，产业生态仍需优化，其社会效益和经济效益有待进一步深入挖掘。

以电竞产业为抓手助推经济高质量发展，应不断加强数字技术赋能，以“创新链—产业链—人才链”协同为核心，通过技术研发突破、应用场景拓展、国际标准制定等，将数字动能转化为经济增长与社会治理的实际效能。进一步优化电竞产业结构，以技术创新为内核、跨界融合为路径、区域协同为支撑，促进上游技术自主化、中游赛事专业化、下游衍生服务多元化，通过延链补链、数实融合与生态重构，实现从赛事经济向全域产业生态的跃升。通过技术赋能、产业链重构与政策引导，推动形成“核心城市引领—次级城市支撑—特色地区补充”的电竞产业协调发展格局。进一步激活电竞产业对文旅消费的带动作用，通过“流量激活—场景创新—文化增值”的路径，推动传统文旅向数字化、年轻化、体验化转型，成为区域经济增长的新引擎，通过技术、文化与商业的深度融合，将年轻群体的注意力转化为可持续的消费力。推动电竞产业就业结构从单一竞技型向多元化、专业化方向转型，形成“职业竞技—技术支撑—衍生服务”的全链条人才体系。

总之，要建立健全融合发展机制，完善政策保障，坚持规范化发展，推动电竞产业成为数字经济高质量发展新引擎、文旅产业创新发展的新动力。

（作者：高振福，系中央党校〔国家行政学院〕政府经济研究中心研究员）