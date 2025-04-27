疫苗可预防的疾病发病率攀升

科技日报讯 （记者刘霞）据世界卫生组织（WHO）官网4月24日报道，在24日至30日举行的“世界免疫周”期间，WHO、联合国儿童基金会与全球疫苗免疫联盟联合发布警告称，受错误信息蔓延及国际援助缩减影响，麻疹、脑膜炎和黄热病等本可通过疫苗预防的疾病，正在全球范围内呈抬头之势。

这三大国际组织紧急呼吁各国持续投入政治关注与资金，以巩固免疫规划成果，守护过去半个世纪全球在降低儿童死亡率方面取得的重大进展。

最新监测数据显示，自2021年以来，麻疹病例逐年递增。2023年达1030万例，比2022年增加了20%。过去12个月里，138个国家报告了麻疹病例，其中61个国家出现了大规模或破坏性疫情。非洲地区脑膜炎病例数量也在显著增加，上升趋势可能持续到今年。仅今年第一季度，22国就报告了5500余例疑似病例以及22例死亡病例。非洲地区黄热病病例也在攀升。尽管过去10年接种计划使病例数量锐减，但2024年，有12个国家报告了124例确诊病例。今年年初以来，4个国家报告了131例病例。

联合国儿童基金会主席凯瑟琳·拉塞尔表示，资金短缺正吞噬全球来之不易的防疫成果，当前全球财政危机导致他们难以为冲突地区的1500多万名儿童接种麻疹疫苗。

更令人忧心的是，错过常规免疫接种的儿童数量持续增长，2023年约有1450万儿童未接种任何基础疫苗，较2022年增长60万。

全球疫苗免疫联盟将于6月25日召开筹资峰会，目标筹集90亿美元资金，力求在2026年至2030年间为5亿儿童构筑免疫屏障。