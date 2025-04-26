全国疟疾日：消除疟疾后，疟原虫就从环境中消失了吗？

2025年4月26日是第18个“全国疟疾日”。2021年，我国正式获得世卫组织消除疟疾认证。消除疟疾后，疟原虫就从环境中消失了吗？如何预防疟疾感染？为此，人民网采访了北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾。

李侗曾介绍，疟疾俗称“打摆子”、“发疟子”，主要是通过按蚊叮咬或输入带疟原虫的血液而感染所引起的传染病，是一种可防可治的血液寄生虫病。可感染人类的疟原虫主要有间日疟原虫、恶性疟原虫、三日疟原虫、卵形疟原虫和诺氏疟原虫。

李侗曾表示，感染疟疾的症状通常在被受感染的蚊子叮咬后10至15天内开始。疟疾典型的临床表现为周期性发冷、发热和出汗退热等症状，重症疟疾可出现意识障碍、严重贫血、肝脾肿大、昏迷甚至死亡。他指出，由于疟疾早期症状与流行性感冒相似，很多人容易将疟疾误认为感冒，所以没有引起重视从而未得到及时的药物治疗而使得病情恶化。

消除疟疾后，疟原虫就从环境中消失了吗？李侗曾说，消除疟疾具有地域性，一般指在一定区域内实现了无本地疟疾传播。疟原虫不会因为消除疟疾目标的实现而在环境中消失。目前，疟疾流行区主要分布在非洲、东南亚、东地中海、美洲地区等，其中撒哈拉以南的非洲和东南亚地区疟疾高度流行。因此，公众不可对疟疾掉以轻心，要高度重视输入性疟疾引起本地再传播的风险。

为预防疟疾感染，李侗曾建议，在出国旅行前，提前了解目的地国家的疟疾流行状况，学习疟疾防治知识；尽量避免在疟疾流行国家或地区的黄昏至次日黎明时段（蚊虫活动高峰期）到野外活动；一旦出现发冷、发热、出汗等不适症状，应及时到专业机构就诊，并主动告知医生疟疾流行区旅居史，以便开展疟疾的早期诊断和规范治疗。

“想要做好疟疾预防工作，防蚊灭蚊是至关重要的一环。”李侗曾提示，在疟疾流行地区进行户外活动时穿长衣长袖长裤，皮肤暴露处可涂抹驱避剂。睡觉时使用蚊帐，房屋安装纱门、纱窗，关注环境卫生，做好灭蚊工作。