我国将持续大力推进职业健康保护行动

4月25日，2025年全国职业病防治法宣传周启动仪式在江苏南京举行。国家卫生健康委副主任、国家疾控局局长沈洪兵在现场表示，今年的宣传周将围绕职业病防治法等法律法规标准开展宣传阐释，以大力推进职业健康保护行动为载体，以职业健康知识科普为切入点，指导劳动者践行健康生活方式，不断提升职业健康素养。

4月25日是第23个全国职业病防治法宣传周，今年的主题为“关爱劳动者心理健康”。沈洪兵说，各地将结合“精神卫生服务年”行动，聚焦劳动者心理健康，充分发挥传统媒体、新媒体的传播优势，因地制宜开展科普宣传，营造有利于劳动者心理健康的良好社会氛围。

在今年的宣传周中，各地还将围绕举办全国职业健康职业技能竞赛开展相关活动，以赛促学、以赛促练、以赛促用，使技能竞赛不仅成为技术比拼的擂台，更转化为全民健康素养提升的动能，为构建政府主导、企业主责、劳动者参与的职业健康共治格局注入强劲动力。

据了解，今年的主场活动地江苏在职业病防治体系建设、职业病危害治理和职业病诊疗康复等方面取得明显成效。江苏省疾控中心党委书记朱宝立介绍，江苏高度重视劳动者心理健康，一方面组织专家参与编著《工作场所心理健康促进实施指南》《职业紧张评价与控制》《中国职业人群职业紧张测量核心量表》等相关内容，另一方面结合今年宣传周主题，邀请多名心理健康专家举办职业人群心理健康讲座师资培训班，300余人在线下及线上同步参加。今年还计划组织心理健康专家对消防员、警察、教师、医护人员、制造业工人和新业态就业劳动者开展针对性的心理健康培训辅导。（记者朱筱）