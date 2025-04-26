国务院联防联控机制：“五一”全国疫情形势总体平稳可控

新华社北京4月25日电（记者顾天成）国务院联防联控机制疫情防控组25日印发《关于做好2025年“五一”假期前后新冠病毒感染等重点传染病防治工作的通知》。通知指出，当前，我国传染病疫情形势总体平稳。

根据通知，当前新冠呈较低水平波动态势，流感已回落至非流行季水平。麻疹、猩红热报告病例数呈上升趋势，处于正常季节性流行水平。我国南方省份陆续进入登革热流行季，输入病例引发本土疫情和局部聚集性疫情的风险较高。

根据国家疾控局发布的政策解读，整体来看，在继续落实好各项防治措施的基础上，“五一”假期前后全国疫情形势总体平稳可控。

通知要求，各地要进一步建立健全疾控、卫生健康、海关等部门会商、协作机制，加强信息互通共享和风险预测预警，妥善做好口岸输入疫情协同处置。各地要持续关注全球疫情态势及新冠、猴痘、人感染禽流感等病原体变异情况，动态评估新型变异株致病力、传播力、影响力，加密新冠等疫情波动期间的评估频次和风险研判，及早发出预警。

通知还要求，各地要根据本地传染病流行形势，动态统筹调配医疗资源，增加重点传染病诊疗服务供给，优化就医流程，提高就诊高峰应对能力。强化以基层为重点的人员培训，提高猴痘、登革热等重点传染病识别意识和诊断能力，配足相关检测试剂、治疗药品和设备设施。一旦发现疫情及时报告、快速反应、有效处置，切实保障人民群众生命安全和身体健康。