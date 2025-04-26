京东健康X赫力昂战略签约 助力疼痛管理生态建设

4月23日，由京东健康与赫力昂共同主办，人民健康提供平台支持的“无痛中国”生态共建暨全域合作战略签约仪式在北京举行。此次合作双方以疼痛管理为切入点，依托京东健康在数字化诊疗、全渠道供应链及用户全生命周期服务的核心优势，共同打造覆盖预防、诊断、治疗与康复的健康服务体系，为大众提供更高效、便捷的疼痛管理解决方案，助力健康中国建设。

京东健康X赫力昂全域合作战略签约仪式。

京东集团 SEC 委员、京东健康 CEO 金恩林在发言中回顾了与赫力昂过往九年的合作历程，同时表示，“未来将依托京东健康的互联网医疗平台与全域流量优势，结合赫力昂在疼痛管理领域的专业经验，构建服务闭环，助力患者全周期健康管理”。

赫力昂全球高级副总裁、中国大陆及香港地区总经理顾海英表示：“我们也希望与京东一起树立医药行业新标杆，推动疼痛管理领域的技术创新和服务升级，吸引更多的企业和机构关注疼痛管理，共同为中国消费者的健康福祉贡献力量。”

活动当天上午，赫力昂与京东健康共同开展了以“无痛工作日”为主题的系列科普互动，现场设置丰富多元的科普互动环节，包括疼痛冷知识问答、体态检测、疼痛管理体验、以及明星教练操课等，近距离将无痛关怀带给职场人士，也将疼痛管理的专业支持与人文关怀触达公众，迈出生态共建的第一步。

在下午的专业洞察环节，北京医院疼痛科主任医师赵英以“关注3亿疼痛人群的意义”为重点进行了专业分享，从临床角度剖析了疼痛管理的迫切性。她认为：“要想提升疼痛管理体验，既要加强公众教育，也要为公众提供多元解决方案。”

本场签约仪式上，针对日常生活中的疼痛问题，芬必得布洛芬软胶囊、扶他林双氯芬酸二乙胺乳胶剂2%两款创新药物发布，致力于为不同疼痛病应用场景提供更高效、便捷的解决方案。赫力昂通过基金会向京东健康捐赠5000份科学疼痛管理工具包，以点带面，帮助公众建立“早发现、早干预”的健康意识。

活动最后，赫力昂与京东健康签署全域合作战略协议，并基于双方资源优势，计划开展三方面合作，即在科普教育、产品推广、医疗服务等方面，通过数字化手段和创新模式，为用户提供更加便捷、高效的疼痛管理解决方案。

赫力昂和京东健康表示，此次战略签约是践行“健康中国2030”战略的一次尝试和探索。未来，双方将继续深化合作，不断创新，共同推动国民疼痛管理意识的提升和行业的健康发展，助力每一个体都能享受到无痛、健康的美好生活，为健康中国建设贡献重要力量。