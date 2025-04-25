昆药集团：昆中药获授“中药瑰宝品牌”身份

近日，昆药集团旗下昆中药正式获授央视财经频道“中药瑰宝品牌”身份，其融合CCTV-2台标与企业标识的全新品牌符号登陆央视财经频道黄金时段。此前，《乡村振兴中国行》第三季就因昆中药助力乡村振兴的卓越贡献，留有多期专题报道。

数据显示，过去的2024年，国内中医药产业进入落实2030年中医药发展战略规划关键时期，规划的整体目标和各项指标稳步推进，但国际市场份额的欠缺以及文化认同度的不足，仍构成产业发展的主要瓶颈。在此背景下，昆中药与央视的联动，正是以国家级媒体为支点，将“中药瑰宝”这一品牌荣誉提升为整个中医药产业的标志性符号。这一战略举措既是对中医药守正创新的生动实践，更是推动中医药走向世界的关键一步。

若将昆中药的644年辉煌历程浓缩为一部鸿篇巨制，其开篇必定是明洪武十四年（1381年）的“朱氏双美号”。从碾药的石臼到智能化的提取设备，从《滇南本草》的手抄珍本到国家级非遗名录的荣耀载入，这家载入吉尼斯世界纪录的“全球最古老的制药企业”，本身就是一部生动的中医药文明史。每一味药材的甄选，每一道工艺的淬炼，都在续写着穿越六个世纪的中医药传奇。

昆中药的国际化战略已悄然布局：与昆中药清肺化痰丸、天麻祛风补片等产品已获得美国备案许可，实现中药产品“走出去”；其母公司昆药集团青蒿素产品的产业化、国际化、创新化进程更是持续推进。从云南深山到国际舞台，这份传承644年的中医药智慧正在谱写造福人类健康的新篇章。