泰康医养融合 驱动HWP事业新引擎

4月24日，以“医养盛泰·HWP洞见未来”为主题的2025泰康医养融合HWP职业新赛道发布会在成都举办。活动全面解读了泰康新寿险战略布局及医养融合生态，共探寿险新趋势，共话医养新生态，共赴职业新赛道。

新寿险“长坡厚雪”，破局新时局的深刻洞见

作为一家涵盖保险、资管、医养三大核心业务的大健康产业头部企业，泰康深耕寿险产业链，在多年创新实践基础上，进一步优化长寿时代下保险的功能与定位：将“服务”融入到“支付+投资”的传统寿险中，从而形成“支付+服务+投资”三端协同的新寿险商业模式。凭借前瞻性的战略布局、持续的创新能力和坚定的战略执行力，打造了长寿时代多层次养老服务的泰康样本，泰康始终走在行业前列。

泰康保险集团执行副总裁兼泰康人寿总裁程康平指出，中国正迈入深度老龄化社会，传统寿险模式已无法满足客户“健康+财富+养老”的综合需求。在此背景下，泰康构建了“保险+医养”闭环生态，开辟新寿险蓝海市场。泰康的使命不仅是提供风险保障，更要成为长寿时代的解决方案提供者。如今的泰康保险集团已擦亮了泰康之家、幸福有约、HWP“三张亮眼名片”，“新寿险”为HWP新职业夯实了乘势根基，作为链接保险与医养生态的核心枢纽，HWP将成为重塑行业价值的先锋力量。

医养融合全链服务，发力HWP 全能型人才建设

泰康人寿敏锐洞察、积极布局，以战略之眼洞察时代脉搏，以生态之力重构健康版图，率先完成了对这一时代命题的响应。

目前，泰康之家完成36城43项目布局，运营22城24社区，泰康居民突破1.6万人；开启重点城市网络化，进入“机构养老+社区养老+居家养老”三位一体的“养联体”时代。泰康医疗五大医疗中心全部运营。

健康财富管理全链条、全方位的医养融合服务体系，成为了HWP展业强有力的臂翼。依托实体医养的“超级体验式营销”，给客户带来了更真实的购买体验和服务体验，助力HWP经营实现效率驱动。同时，HWP培训体系完备且专业化，涵盖了保险顾问培训、全科医生学院、精英财富学院、超级体验式培训、荣誉资质认证培训等多个关键领域，为HWP提供了全方位、多层次的知识与技能提升渠道。

在发布会上，泰康之家副总裁兼养老社区事业部总经理徐晓欢深入介绍了泰康养老社区。泰康人寿总公司健康财富管理事业部副总经理兼HWP项目全国总负责陶俊卿对HWP职业优势与价值进行发布。

全新赛道“潜能无限”，重构职业吸引力法则

作为链接新寿险和客户的中枢，HWP在秉持长期主义、构筑专业价值的导向下，未来将彰显更强劲的生长动能。HWP健康财富规划师以开放的姿态诚邀英才，尤其是医养行业人才的加入。在发布会现场，《青年志》全国百佳创业青年张偲潮、中国医科大学护理学硕士阎蕾两位HWP合伙人做了职业转型分享，他们表示：“HWP不仅仅是机遇，更是终身成长的事业平台。”

泰康HWP以医养融合生态为基座，投身“保险+医养”职业发展赛道，与时代共振，以高质量发展服务民生，创造未来。