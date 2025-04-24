小豆子、大营养，一起来了解豆制品

豆制品，不仅是大众餐桌上的常客，更是营养与美味的天然载体。每天应摄入多少豆制品？豆制品可以替代部分主食吗？烹饪时如何去除豆腥味？《人民优选来了》，为您回答。

本期指导专家：江南大学食品学院教授曾茂茂。