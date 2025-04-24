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人民优选来了

小豆子、大营养，一起来了解豆制品

陈子源

2025年04月24日09:00 来源：人民网

豆制品，不仅是大众餐桌上的常客，更是营养与美味的天然载体。每天应摄入多少豆制品？豆制品可以替代部分主食吗？烹饪时如何去除豆腥味？《人民优选来了》，为您回答。

本期指导专家：江南大学食品学院教授曾茂茂。

(责编：杨曦、吕骞)




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