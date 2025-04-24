麻疹、手足口病、流行性腮腺炎等传染病如何预防？中疾控回应

国家疾病预防控制局22日举行“接种疫苗 为全生命周期护航”主题新闻发布会。针对如何更好预防麻疹、手足口病、流行性腮腺炎等传染病，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，预防传染病，接种疫苗是最有效、最便利的一个手段。

会上，有记者提问：请问针对麻疹、手足口病、流行性腮腺炎等传染病如何更好地预防？对于接种疫苗有何建议？王华庆对此作出如上表述。

王华庆指出，麻疹、腮腺炎可以通过接种麻腮风疫苗来预防。接种EV71疫苗可以有效预防EV71肠道病毒引起的手足口病。这三种传染病的传播途径基本是一样的，主要通过密切接触传播、呼吸道飞沫传播，采取以下措施也能起到预防作用：

一是要保持良好的卫生习惯。二是经常开窗通风，保持空气清新。三是在流行季节尽量让孩子不要去人群比较密集的场所。四是要避免接触患儿，比如周围有人患了麻疹、腮腺炎或手足口病，在疾病急性期时要尽量避免接触。另外，做好孩子的健康监测，包括托幼机构、小学的晨检，如果发现孩子有出疹、腮腺肿大等情况，包括发热的情况，要及时就医。

王华庆提到，从去年开始，全球麻疹在一些国家出现了大的流行，今年和我国接壤的越南、吉尔吉斯斯坦也出现了麻疹的流行，美国一些州也出现了麻疹的暴发，在国际交往日益频繁的情况下，做好麻疹的防护也是非常重要的。王华庆强调，孩子满8月龄、18月龄时要及时接种麻腮风疫苗，保护孩子的健康。