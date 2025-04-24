北京：不换三代社保卡影响医保系谣言

近期，部分自媒体发布虚假文章或视频，其中提及“2025年起，部分人员必须更换三代社保卡，否则影响医保、养老金”等信息。昨日，北京市人社局官微进行辟谣：上述信息为假，不可信。据悉，本市第三代社保卡将在5月启动第三批集中换发，涉及东城区、朝阳区、门头沟区和密云区。

原有一代二代社保卡不会停用

北京市人社局表示，目前，本市正分批有序开展西城区、海淀区、房山区、通州区和延庆区等13个区参保单位在职职工的第三代社保卡换发工作。北京市人社局强调，换发工作遵循自愿原则，尚未换发或启用第三代社保卡的人员，原来的第一或第二代社保卡不会停用，不设有效期，也不影响本人养老金发放，社保、医保等功能，可继续使用。

同时，北京市人社局指出，拿到第三代社保卡后如果不小心丢了或者损坏了，可以携带本人的有效身份证件，去您的领卡银行的即时制卡服务网点进行现场补领或者换领。值得注意的是，第三代社保卡的申领、补领和换领都免收工本费和发卡快递费，如果有人提供付费渠道帮人代办社保卡，一定要提高警惕，避免上当受骗。

人社部门不会发送短信索要敏感信息

此外，北京市各级人社部门和社保卡合作银行都不会发送含有网页链接的短信通知，也不会通过发送短信或者邮件的方式向单位或个人索要社保卡、金融账号和支付密码等个人敏感信息。

北京市人社局温馨提示：本市第三代社保卡换发工作相关情况，请以“北京市人力资源和社会保障局官网”公布的内容为准，切勿轻信其他非官方渠道发布的消息，保护好个人信息和财产安全，谨防上当受骗。如果发生被骗的情况，及时向公安机关报案，或者拨打社保卡服务热线96066进行反馈。

下月起东城等4区开展集中换发

据了解，本市集中换发阶段采取线上申领第三代社保卡的形式。参保人可通过北京市人力资源和社会保障局官方网站、京通小程序、“北京人社”微信公众号、北京民生一卡通微信小程序等线上服务渠道申领。在职职工须在参保单位通过北京市人社局官方网站开通集体申领后办理。第三代社保卡集社会保障、就医结算、交通出行、公园游览和金融服务等功能于一体，既是一张社保卡，也是一张办事卡、民生卡、就医卡、银行卡。

据悉，下一步，本市还将启动三批次集中换发。其中，第三批自2025年5月起，组织东城区、朝阳区、门头沟区和密云区等4个区的参保单位在职职工开展集中换发。第四批自2025年8月起，组织全市所有个人参保人员（含18岁以下未成年人、18岁及以上在校大学生、以灵活就业方式参加城镇职工社会保险人员、以个人名义参加城乡居民社会保险人员等）开展集中换发。第五批从2025年10月起，组织全市所有离退休人员开展集中换发。从2026年1月1日起，本市将进入常态化换发阶段。