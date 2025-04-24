迎合健康焦虑的网络自诊是有毒流量

“8种迹象表明你已陷入工作性抑郁”“中10种以上，你可能是ADHD（注意缺陷多动障碍）”……一段时间，短视频平台涌现大量心理疾病“自诊”内容，涉及多种心理问题，这类视频以“自测”形式吸引用户参与，宣称能帮助用户判断心理状态。专家建议，心理疾病需专业医学诊断，切勿轻信网络“自诊”。

不是精神科医生却打着旗号进行伪科普，明明心理健康知识是“小白”却深谙流量密码，为追求流量不惜“人生如戏，全靠演技”，迎合公众健康焦虑的“网络自诊”说到底就是打着自测的旗号，干着牟利的事情。类似的“网络自诊”背离专业、科学的原则，不仅会给消费者造成一定的经济损失，还会让他们承受身体和精神的双重痛苦与伤害。

医疗知识具有一定的专业门槛，普通人能够掌握的医疗知识很有限。一些冒牌的主播通过形象管理，在观众面前塑造了业务精湛、医德高尚的精英形象，以赢得观众的信任和认同。无中生有、移花接木的“网络自诊”充分利用了专业知识在不同群体之间的信息差，吸引了不明真相的围观者的注意力，从而进行流量变现。

心理疾病的诊治并非易事，需要相应的资质认定。从业人员不仅需要具备专业知识和技能，更离不开医者仁心和相应的职业伦理。“网络自诊”利用了部分消费者对医生、心理专家等身份的尊重、信任和对医院的认同，一些网友对网络世界的不确定性缺乏清醒的认识，打着促进心理健康的旗号，却不辅以专业的训练指导和个性化的咨询，宣称能够治疗心理疾病，却不能带来症状的改善。这样的“自测”“自诊”视频可能暗含过度诊断、诱导消费的风险，不仅不利于改善个体焦虑，反而有可能诱发或者加重焦虑情绪。

在健康和养生得到越来越多人重视的当下，不少人通过短视频、直播来了解各种资讯。仅通过片段化信息就引导观众“对号入座”，这样的“网络自诊”故弄玄虚、弄虚作假、坑蒙拐骗，为了追逐利益不顾他人心理健康，应尽快予以遏制。

互联网具有一定的匿名属性，不法分子冒充教育、医疗卫生等领域专业人员，借提供所谓“专业服务”带货卖课、开展不当营销，不仅损害了相关群体的职业形象与社会声誉，也让一些消费者上当受骗。作为一种有毒流量，“网络自诊”展现出投机者难看的吃相。

流量逻辑下，那些迎合焦虑情绪的短视频内容能够得到更多曝光，进而成为影响群体情感和行为的强大势能。为了利益不择手段、为了流量百无禁忌，看上去很火爆的“网络自诊”亟须降温。“网络自诊”不仅需要消费者擦亮眼睛，也需要平台戴上“紧箍咒”，还离不开公共部门履行监管责任。只有多管齐下，才会让迎合健康焦虑的“网络自诊”失去生存空间；而当消费者对“网络自诊”保持足够的警醒和防范，才不会被有毒流量牵着鼻子走。