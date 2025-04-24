直播预告：血液肿瘤治疗的未来方向——精准医学与免疫治疗相融合

2025年4月15日至21日是第31个全国肿瘤防治宣传周。为扩大癌症防控科普宣传，倡导每个人做自己健康的第一责任人，人民健康开展“人民好医生·金山茶花计划”系列肿瘤防治科普，邀请金山茶花计划专家做客人民好医生，围绕肿瘤防治进行系列科普，助力形成加强肿瘤防治的良好社会氛围。

随着人口老龄化和环境的影响，淋巴瘤成为全球范围内发病率增长最快的恶性肿瘤之一，我国每年新增的淋巴瘤患者数量也在递增。更令人担忧的是，淋巴瘤因其早期症状不典型，容易与其他疾病混淆，导致误诊和延误治疗。

4月25日（周五）10:00-11:00，哈尔滨血液病肿瘤研究所所长马军、中国医学科学院血液病医院淋巴肿瘤诊疗中心主任医师安刚做客“人民好医生”直播间，与大家一起分享如何预防和治疗这种“最善伪装”的肿瘤，欢迎届时收看。

专家简介：

马军，哈尔滨血液病肿瘤研究所所长，中国临床肿瘤学会（CSCO）监事会监事长，亚洲临床肿瘤学会副主席，中国临床肿瘤学会白血病专家委员会常务委员，国家卫生健康委能力建设与继续教育中心肿瘤学科专家组组长，《白血病·淋巴瘤杂志》总编辑。

安刚，中国医学科学院血液病医院淋巴肿瘤诊疗中心主任医师、博士生导师，国家优秀青年医师，中国抗癌协会中国肿瘤青年科学家。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。

声明：本材料仅供疾病教育时使用，不用于任何推广目的。如有任何问题，请咨询医疗卫生专业人士。