人工智能正成为日常生活的好帮手

近年来，随着通用语言大模型的兴起，AI（人工智能）已经成为备受人们关注的热点话题。与之相关的软硬件应用层出不穷。在人工智能迅猛发展的当下，AI给我们的生活带来了怎样的改变？

这个问题，也是我本次采访关注的重点，在安徽省合肥市科大讯飞人工智能体验馆，一次有趣的体验，让我对答案有了一些头绪。

在体验馆里，科大讯飞的工作人员为我现场演示了科大讯飞AI智能阅卷系统的作文批改和数学阅卷功能。她先用设备扫描了一张语文试卷，智能阅卷系统迅速根据手写答案给出评分。然后在作文批改区域，令我惊讶的一幕出现了。智能阅卷系统不仅对孩子的作文提出了规范字词、提升写作技法的修改意见，还根据章节写作要求给出针对性的写作建议和优化参考。工作人员告诉我，除了智能阅卷系统，在作文写作前，科大讯飞AI学习机的AI老师还能通过问答引导孩子理解题意、启发写作思路。

在数学试卷的评判上，智能阅卷系统不仅准确判断出了答题的正误，还在错题部分以小贴士的方式标注出了知识点。点开其中一个小贴士，我看到一个思维导图，这张图是深层知识关联图，通过树状结构展现错题背后的相关知识点及其关联逻辑。最令我惊叹的是，AI会根据错题的知识集中度进行思考和分析，然后在思维导图上用绿色、橙色、红色等不同颜色对答卷者在这一知识链条上的掌握程度进行标注，帮助学生精准找到知识盲区以及盲区背后掌握程度不深的知识点。这让我想起了自己高中读书“死磕”数学题时的感受。那个时候我的学习痛点在于，明知道高三数学不懂的地方是因为高一高二的某部分基础知识掌握不牢，但却无法高效精准定位知识盲区，只能使用题海“漫灌”的方式“火力覆盖”，耗时费力还容易疲惫。我不禁在想，如果那时我手里有这一“利器”，学习是不是会事半功倍。

前不久，日本大阪世博会开幕，中国馆吸引了众多游客。我和妻子决定带着4岁的孩子出国去看看，长长见识。但对日语一窍不通的我们，在酒店打电话订前往世博园的车票时，遇到一个小麻烦——对方客服只会说日语。这时妻子拿出了讯飞AI翻译机，点开中文翻日语的翻译模式，她就用翻译机对着电话，用中文和对面的日本客服轻松自然地交流了起来。最终我们订票成功，妻子还得意地向我晃了晃手中的翻译机。看着闪烁着幽蓝色光芒的屏幕，我脑子里忽然蹦出一句网络俚语“大人，时代变了”。

这两个工作生活中的小事让我意识到，在新质生产力迅猛发展的浪潮中，人工智能与实体经济的深度融合正打开新的想象空间，AI正以潜移默化的方式，融入我们的生产生活，成为日常生活中的好帮手。而在这其中，中国的科技企业发挥了重要作用。正如科大讯飞董事长刘庆峰所说：“我们要做的是让AI像水电一样融入生活，在每项技术突破里都注入人文关怀。”或许这正是中国科技企业的时代担当——用自主创新的硬核技术，浇筑一座连接先进科技与人间烟火的桥梁。