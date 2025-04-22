肾不好 还能吃豆制品吗

不少人认为豆制品的嘌呤高、尿酸高，不宜食用。其实，豆制品吃对了是对健康有所助益的。今天，医生就来帮肾病患者挑选最适合的豆类和豆制品。

大豆提供优质蛋白

“优质蛋白”指的是高生物价蛋白质，即高生物利用率的蛋白质。因其所含的氨基酸比例与人体相似，易于消化吸收，所以称为优质蛋白，如肉类、蛋类、奶类等；植物蛋白质因含非必需氨基酸，不易消化吸收，因此生物利用率较低，且代谢后产生较多的含氮废物，如米、面、坚果类。

但是，大豆是个例外，它所含的是优质蛋白。大豆蛋白是高生物效价的完全蛋白，其也是大豆的主要成分，约占35%至50%。大豆蛋白质的氨基酸有18种之多，除蛋氨酸稍低外，其余所含人体必需氨基酸的组成和比例与动物蛋白质相似，而且富含谷类蛋白缺乏的赖氨酸，是与谷类蛋白质互补的天然理想食品。

大豆蛋白包含许多特殊的成分，如异黄酮、皂角苷、植酸、纤维及胰岛素抑制剂等，各种不同的成分发挥不同的生理作用，其中大豆异黄酮有弱的类雌激素作用，也有降低胆固醇、提供抗癌基因、抗氧化等作用。

大豆皂角苷可抑制血清中脂类的氧化，抑制过氧化脂质的形成，具有抗氧化、抗自由基作用，并能降低血中胆固醇和甘油三酯含量。而植酸能帮助控制血磷水平。

这三种才是大豆

肾病患者，随着肾功能下降到一定程度，应控制蛋白质的质和量，原则上要求采取“优质低蛋白”的饮食策略。旨在摄入优质蛋白并控制总蛋白量，满足身体需求的同时减轻代谢负担。因此，肾病患者是可以科学地食用大豆和豆制品的。

特别需要提醒大家的是：要区分大豆和杂豆。

大豆是指黄豆、黑豆和青豆,这三种豆所含蛋白质才是优质蛋白质。而剩下的红豆、绿豆和赤小豆等都属于杂豆类，其主要成分为淀粉类，其蛋白质属于非优质蛋白，而且钾、磷、嘌呤含量高，所以要少吃或者避免食用杂豆类食品。

此外，豇豆、扁豆、豆芽菜等蔬菜以食用植物根茎类和膳食纤维为主，豆类成分较少，故不属于肾病禁忌食品，肾衰患者也可适量食用。

两种豆制品对肾友好

豆制品种类繁多，包括豆腐、豆腐丝、豆浆、油豆皮、豆筋等，其中有些豆制品如油豆皮、豆干等，在加工过程中添加了大量的盐和油，会导致高血压、水肿和高脂血症，不建议患者食用。

对于肾病患者来说比较理想的豆制品是豆腐和豆浆。对于病情稳定的肾病患者，根据体重以及其他动物蛋白质摄入量的情况，可酌情加用豆腐和豆浆。再次提醒大家，大豆主要指黄豆，大家在选购豆制品时也需注意是否由大豆加工而成。

文/沈存 张康（首都医科大学附属北京中医医院）