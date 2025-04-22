用运动为健康“充值”

【晨曦走笔】

从瑜伽、健身，到骑行、露营，再到“特种兵式旅行”“City Walk”，当下许多青年人将消费对象投准体育运动。纵观这一新风尚，松弛、轻量与社交化趋向是当下青年人运动消费的新特点。

不少青年希冀借助运动消费，提升生活的“松弛感”。笔者注意到，身边许多身着西装的职场青年总会购入一套宽松舒适的运动装，放在办公室内或汽车后备箱中，下班后“摇身一变”，来一场快乐运动，只为去除“班味”、松弛内心。户外运动的悄然崛起也对此予以印证。不同于室内活动，爬山、骑行、潜水、滑雪等项目日渐成为流行项目，原因之一或许在于大自然为久在城市里的上班族提供了切换心理频道的密钥，身体动了起来，心情静了下来。

“轻量化”是运动消费的另一新特征。一是价格之轻，物美价廉的跑鞋依然有其市场，简约时尚的穿搭亦受到年轻人青睐。在调研中，笔者愈发感受到，不少人开始与盲目花钱保持距离，转而追求自己的“质价比”。二是方式之轻，健身月卡、短期课包、租赁装备等灵活的付费方式，因其一次性投入成本的降低，而深受青年欢迎。三是强度之轻，许多人乐于选择普拉提、城市漫步等体能要求较低的运动。毕竟，小而美的活动易于参与、便于开展，使得现代人在快节奏、碎片化生活中得以进行身体能量“快充”。

再言之，运动消费的“社交属性”也得到了青年群体的重视。以往，一些集体活动总面临难以成行的窘境，不是约不到人，就是约不到合适的人——水平不等的几人在比赛过程中互相勉强与迁就，过程并不欢愉。如今，各类App和小程序则提供了精准匹配的运动选项，确保消费者能够找到类型相符、时间相称、地点相近、实力相当的若干队友，之前素不相识没关系，一起运动后便可能收获一份新鲜、难忘而有质量的友谊。

运动消费风尚渐起，那么，比起看电影、打游戏等消费行为，“这届年轻人”缘何掷金于体育？“为了健康”是笔者调研得到最多的回应。通过运动增强体质、保持健康，合情合理。那不由得追问一句：较之公园跑步、室内跳绳等免费运动，他们甘愿为之买单的心思又在哪里？笔者走访多地、访谈多人，从林林总总的说法中提炼出一个概念——“自我约束性的健康充值”。由从不言体育的“运动绝缘体”成长为一天不锻炼就浑身难受的“运动结缘体”需要毅力，有些运动时间一长也难免觉得枯燥、难以维持下去，于是不少年轻人选择通过买装备、买产品、买服务等方式来约束自我、支持运动习惯的养成，正所谓“楼下的乒乓球室不一定去，但在外办的健身卡却一定要珍惜”。如此一来，付费之后，健身卡成为写给自己的承诺书，专业装备将内心提醒具象化，私教课也是为了克服惰性。因此，从某种角度看，运动消费能为自我建构起约束性的健康叙事：用真金白银购买一个坚持的理由。

从短期看，探索“运动+”模式或能打开多元消费空间。譬如“运动+娱乐”，笔者觉察到，有城市场馆创新打造开放式运动空间，将体育与多类娱乐场景融为一体，顾客在球场上尽兴后，还能转场唱首歌、喝杯咖啡，身体和情绪先后得到满满的放松。再如“运动+科技”，利用虚拟现实、增强现实等技术，打造虚拟骑行、虚拟滑雪等运动场景，让消费者在家中即可来一场沉浸式的运动体验。

长期而言，培养热爱体育、善于理财的社会文化是保障运动消费行稳致远的关键。这既需要在观念培育上，开发运动文化与消费观的相关讲解，如针对赛事门票、运动装备购买等体育场景，推广理性消费理念——并非拒绝投入，而是要把钱花在刀刃上，让每一份投入都在追求健康生活的过程中发挥作用。这也需要社会各界把这件事重视起来，给予健康的运动消费更多支持，如在社区空间中，组织邻里运动会、趣味运动会、健身打卡活动，并结合本地商业资源提供消费优惠，形成可持续的社区经济循环，进而助力青年人为健康充值的账单发挥更大效益。

（作者：张帅，系中共浙江省委党校浙江省“八八战略”创新发展研究院研究员）