县域，城乡消费双向流动的重要节点（专家点评）

数据来源：国家统计局、商务部等

茶饮品牌县域门店销量大增，县城影院一票难求，乡村咖啡店引领新潮流……火热的县域消费折射出县域经济的蓬勃活力。县域不再是城市的“跟跑者”，而成为城乡消费双向流动的重要节点。

基础设施互联互通打破城乡界限——

数据显示，2014年以来，我国累计支持1489个县开展电子商务进农村综合示范，累计支持建设县级电子商务公共服务中心和物流配送中心超2800个。全国已建成村级寄递物流综合服务站34.6万个，建制村快递服务覆盖率超过95%。

便捷的交通物流让县乡居民消费体验大大提升，不仅“收快递”快了，“去购物”也方便了。在长三角地区，“一小时生活圈”成为“民生幸福圈”，城市居民到县城消费和县城居民到城市购物成为常态。

产业协同发展奠定消费升级基础——

在江苏昆山，电子信息产业的集聚不仅推动县域经济做大做强，更有效提升县乡居民的收入水平。在浙江安吉，竹产业与旅游业深度融合，解锁宝藏小城更多玩法的同时，探索出共富新路径。产业发展带来收入增长，“腰包鼓了”的县乡居民正在重塑县域消费形态。

消费双向流动激发县域经济活力——

一方面，城市消费理念和模式加速下沉。连锁品牌开设县域门店，即时配送等新消费模式在县域落地生根，消费者在县城就能轻松实现“奶茶自由”。另一方面，县域特色产品和服务也在加速“进城”。河南兰考特色农产品通过电商销往全国，从原产地直达城市居民的餐桌。双向流动不仅丰富了城乡居民的消费选择，更促进了资源的优化配置。

但同时，拉动县域消费，还要注意方式创新。

有研究发现，文旅消费券的发放对县域消费有显著带动作用。在发放消费券的过程中，应着力提升产品和服务质量，引导更多消费者选择乡村的产品和服务。当前，许多县域地区因地处偏远、交通不便等原因，产品和服务未能得到充分开发。促进县域消费提档升级，可以因地制宜挖掘这些地区的资源禀赋与文化内涵，推动城乡进一步融合发展。

（作者为清华大学中国农村研究院副研究员，本报记者邓剑洋采访整理）

本期统筹：郭雪岩

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《 人民日报 》（ 2025年04月22日 03 版）