全国保健食品生产企业体系检查首轮全覆盖完成

本报北京4月21日电 （记者林丽鹂）市场监管总局发布信息，经过5年不懈努力，截至目前，已完成全国在产在营保健食品生产企业体系检查首轮全覆盖，累计完成体系检查2520家次，推动保健食品抽检合格率连续5年保持在99%以上。

体系检查立足发现和化解风险隐患，提升企业管理能力和水平，探索全过程、全环节监管模式，推动食品安全风险隐患防控向事前预防型转变。

5年来，市场监管部门坚持以查促改、以改促防、以防促优，全面掌握了保健食品生产企业生产经营和产品质量安全整体情况，实现了锻炼队伍、完善流程、提升企业管理水平和保障食品安全的目标任务。

首轮全覆盖体系检查发现的问题已全部整改到位，在完善企业质量管理体系、提升产品质量安全水平、健全体系检查运行机制、提升监管效能以及培养锻炼人才队伍等方面取得显著成效，形成了一批可复制可推广的经验做法。

下一步，市场监管总局将贯彻落实“四个最严”要求，坚持问题导向，指导督促各省级市场监管部门进一步健全动态化、常态化、专业化体系检查工作机制，督促保健食品生产企业落实落细主体责任，推动高水平安全与高质量发展良性互动。

《 人民日报 》（ 2025年04月22日 13 版）