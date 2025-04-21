直播预告：隐匿风险与精准筛查 卵巢癌早期防治的多维度策略解析

2025年4月15日至21日是第31个全国肿瘤防治宣传周。为扩大癌症防控科普宣传，倡导每个人做自己健康的第一责任人，人民健康开展“人民好医生·金山茶花计划”系列肿瘤防治科普，邀请金山茶花计划专家做客人民好医生，围绕肿瘤防治进行系列科普，助力形成加强肿瘤防治的良好社会氛围。

卵巢癌是致死率最高的妇科恶性肿瘤，严重威胁女性健康。对于卵巢癌，无论是医者还是患者本身，都要将其作为一个慢病看待，用好手术、化疗和维持治疗这几件“武器”，即便是晚期卵巢癌患者也能长期生存。卵巢癌如何做到早期发现？近年来，随着医疗水平提升，临床中是否涌现出新的治疗方式？大众该如何预防疾病的发生？

4月22日15:00-16:00，中山大学孙逸仙纪念医院妇科肿瘤专科主任张丙忠、中山大学孙逸仙纪念医院妇科肿瘤专科主任医师李晶将做客“人民好医生”客户端直播间，与大家分享卵巢癌防治相关的科普知识。

专家简介

张丙忠，医学博士，副教授，博士研究生导师，中山大学孙逸仙纪念医院妇科肿瘤专科主任。任广东省抗癌协会妇科肿瘤分会秘书、委员；广东省医学会妇科肿瘤学组委员；广东省精准医学会妇科肿瘤分会委员；广东省妇科微创学会常务委员，广东省基层医药学会妇科肿瘤分会副主委。

李晶，中山大学孙逸仙纪念医院妇科肿瘤专科主任医师。哈佛医学院Dana Farber癌症中心访问学者、广东省医学会妇科肿瘤学分会第一届青年委员会副主任委员、广东省临床医学学会肿瘤学专业委员会妇科学组副主任委员、日本肿瘤学会学术计划委员会国际协调委员。

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