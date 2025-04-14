国家中医药局：让中医药成为年轻人健康的新选择

人民网北京4月14日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍深入开展爱国卫生运动，倡导文明健康生活方式有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，现在越来越多的年轻人热衷于健康养生，不少人会选择中医药养生保健产品和方法，如何看待这个现象？应该如何发挥好中医药的健康促进作用，帮助年轻人解决常见的健康问题？

国家中医药局中西医结合与少数民族医药司司长严华国表示，中医药越来越受年轻人的喜爱，中医养生逐渐成为年轻人生活方式的一种新潮流。一方面，反映了年轻人对自身健康的重视，是主动健康意识提升的一种表现；另一方面，随着中医药文化传播和健康知识科普的不断深入，越来越多的年轻人对中医药有了更深的了解，中医药养生保健的理念和一些方便可及的方法，契合年轻人增进自身健康的需求。

“其实不仅是年轻人，根据我们的调查结果看，各个年龄阶段的人群中医药健康文化素养的水平都呈现逐渐上升的趋势。 ”严华国说。

严华国介绍，年轻人往往面临比较较大的工作生活压力，不少人长期处于“亚健康”的状态，“我们为了更好满足年轻人的中医药服务需求，主要是加强了医疗卫生机构中医药健康服务的提供，让更多的年轻人能够方便可及地获得中医药健康服务。”

严华国说，多用年轻人喜闻乐见的方式去开展中医药文化传播和科普，把中医药健康知识用更加时尚、更加贴近生活的方式去呈现和表达。 同时，还要开发出更多符合年轻人需求的中医药健康产品和服务，

他举例，现在越来越多的养生茶饮、药膳糕点、中药面包成为热卖产品，这段时间像乌梅汤/乌梅饮在一些地区已经连续数年成为爆款产品，供不应求，这些购买人群中，年轻人占了很大的比例。各地开展中医药集市，打造中医药一条街等，为大家提供了形式多样丰富的中医药体验活动，让中医药成为年轻人健康的新选择。