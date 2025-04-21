“人民好医生·金山茶花计划”首席专家献策中青年医师成长成才

肿瘤是危害公众生命健康、制约居民健康水平提升的重要因素。4月14日，来自鼻咽癌、乳腺癌、肝胆肿瘤、泌尿肿瘤等领域的专家学者齐聚线上，参与第五届“人民好医生·金山茶花计划”首席专家交流研讨，为肿瘤领域中青年医师成长成才及科研创新建言献策。

“肿瘤领域中青年医师培养不是简单的技术传授，而是塑造‘临床思维、科研素养、人文关怀’三位一体的复合型人才，使之成为有担当、有能力、有爱心的先进医疗技术的引领者和开拓者，满足人民群众多样化健康服务需求。”北京大学肿瘤医院党委书记、大内科主任朱军说。

在广东省人民医院首席专家、广东省肺癌研究所名誉所长吴一龙看来，“人民好医生·金山茶花计划”的重要意义在于为肿瘤领域的中青年医师构建了一个专业化、高水平的交流平台。“通过该计划的实施，我们期待能够有效整合优质医疗资源，建立系统化的培养机制，为中青年医师提供更多发展机会”。

黑龙江省哈尔滨血液病肿瘤研究所所长马军认为，中青年医师是肿瘤学科发展的中坚力量。“中青年医师既要夯实临床基本功，也要培养科研思维，通过多学科协作和临床研究转化，推动肿瘤诊疗水平提升”。

北京大学肿瘤医院消化肿瘤内科主任沈琳建议，中青年医师队伍的培养应从以下两方面发力：一是为中青年医师提供一个全方位展示自身专业素养与创新能力的平台，这不仅能够促进他们之间相互学习、取长补短，还能在交流中激发出新的思想火花，推动整个中青年医师群体专业水平提升；二是营造良好的科研环境，充分调动中青年医师投身基础研究的积极性与主动性。

“中青年医师的培养需避免‘重论文轻临床’的倾向。”复旦大学附属肿瘤医院妇瘤科主任、妇科肿瘤多学科综合治疗团队首席专家吴小华建议，应建立临床技能与科研能力并重的综合评价机制，引导中青年医师在夯实临床基本功的基础上开展有价值的临床研究，真正培养出既懂科研又精于临床的复合型医学人才。

北京大学泌尿外科研究所所长、北京大学医学部泌尿外科学系主任周利群补充说，加强肿瘤学科中青年人才队伍建设的同时，要有序引导优质医疗资源下沉，增进人文关怀，构建良好的医患关系，让广大医务工作者安心从医，让更多的优秀人才向往从医。

据了解，为推进科研成果临床转化，助力癌症防控工作，激励广大医务人员修医德、行仁术，用优质的服务增进人民健康福祉，人民健康联合肿瘤防控领域权威专家学者，于2020年启动了“人民好医生·金山茶花计划”，集中推荐展示了一批在肺癌、肝胆肿瘤、胃癌、食管癌、乳腺癌、妇科肿瘤、泌尿系统肿瘤、淋巴瘤、鼻咽癌等九大肿瘤防治领域做出突出贡献的中青年专家。中国科学院院士、复旦大学附属中山医院名誉院长樊嘉，中国科学院院士、中山大学肿瘤防治中心常务副院长马骏，中国科学院院士、中国人民解放军总医院泌尿外科医学部主任张旭，中国临床肿瘤学会候任理事长、中国人民解放军总医院肿瘤医学部副主任江泽飞等作为项目首席专家，共同为项目的落地落实提供专业指导。