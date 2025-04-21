直播预告：从早筛到康复全攻略 一起解码肝脏肿瘤

在第31个全国肿瘤防治宣传周之际，为传播科学防癌治癌理念，增强公众的防癌抗癌意识，“人民好医生”客户端推出专场系列科普直播。

肝脏作为人体重要的代谢器官，它的健康关乎全身机能，但近年来，肝脏肿瘤的发生成为威胁公众健康的隐患之一。那么，如何正确认识肝脏肿瘤？如何早期发现和科学治疗？

2025年4月21日19:00-20:00，中国医学科学院肿瘤医院肝胆外科主任医师毕新宇做客“人民好医生”客户端直播间，就肝脏肿瘤早筛与诊疗的相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

毕新宇，中国医学科学院肿瘤医院主任医师、博士研究生导师，中华医学会外科学分会胆道学组委员，中国抗癌协会肉瘤专业委员会常务委员兼秘书长，中国抗癌协会肝癌专业委员会委员，中国医师协会肝癌专业委员会委员，北京医学会肿瘤学分会青年委员会副主任委员，中国抗癌协会肉瘤专业委员会青年委员会副主任委员，中国医促会肝脏肿瘤分会常务委员，中国医促会结直肠癌肝转移治疗专业委员会委员、常务秘书，中国医师协会外科医师分会肿瘤外科医师委员会委员，北京健康促进会中青年专家委员会肝癌专业委员会委员，《肝癌电子杂志》编委，《中国肿瘤临床》《中国综合临床》审稿专家等。

擅长：肝脏及胃肠道肿瘤的诊断及外科治疗、肝脏及腹腔疑难部位的复杂手术等。

如何收看直播：

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