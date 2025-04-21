我国医保支付方式改革按病种付费基本实现全覆盖

人民网北京4月21日电 （记者乔业琼）2025年医保支付方式改革蓝皮书发布会暨趋势交流会日前在京举行，会上，正式发布《中国医疗保障支付方式改革发展报告（2023-2024）》。

“目前，我国按病种付费基本实现全覆盖，形成了全国‘一盘棋’。”国家医保局医药管理司副司长徐娜在会上介绍，全国393个统筹地区中实施按病组（DRG）付费191个、按病种分值（DIP）付费200个，天津与上海兼具两种付费模式。支付机制不断完善，政策工具更加丰富，特例单议、预付金、意见收集、谈判协商和数据工作组五大机制不断完善。

与此同时，异地就医住院费用纳入按病种付费管理也在稳步推进。国家医保局医疗保障事业管理中心副主任隆学文表示，截至今年一季度末，23个省份的235个统筹区开展了省内异地就医住院费用纳入按病种付费管理，177个统筹区已实际付费；向信用良好的定点医疗机构预付资金总规模达723亿，有效破解医院垫资难题。

首都医科大学国家医保研究院执行院长、蓝皮书主编应亚珍则建议，深化支付方式改革，还需要从理论、政策、技术、方法等层面持续完善、不断探索，着力提升按病种付费实施质量、全面实施多元复合支付方式、推进“医疗、医保、医药”协同发展治理，从而逐步形成完善中国特色现代化医保支付体系。