全国肿瘤防治宣传周|中医如何防治癌症？专家解答

4月15日—21日是全国肿瘤防治宣传周。对于大部分癌症患者来说，若通过科学合理的治疗，能够获得较为满意的疗效。除了手术、放化疗等西医疗法，中医药或中西医结合治疗也是一种重要的治疗手段。

广东中医药大学第一附属医院岭南肿瘤研究所所长林丽珠教授在接受人民网采访时介绍，中医治疗癌症的基本原则是扶正驱邪。扶正包括补气、温阳、养血、滋阴等，祛邪包括祛湿、化痰、散结、化瘀、解毒等。在治疗过程中，中医会根据疾病进程，结合个人情况，辨证施治，拟定个体化方案，使体内经络通畅、气血调和，使机体内环境达到相对平衡状态，达到治疗与改善症状等作用。

林丽珠表示，肿瘤的治疗仍然强调多学科协同，中西互补。手术、放化疗、免疫、靶向以及中医药治疗，不同个体、不同瘤种选用的方法和侧重点有所不同，须根据患者的具体情况选择不同的治疗方法。例如，早期患者，手术切除病灶后，以中医药扶正祛邪，促进机体功能恢复；手术或放疗或化疗后，通过中医药治疗干预，预防发生局部侵袭和远处转移，减少复发风险；癌细胞被清除后，服用中药保持机体的阴阳平衡，减少复发。

林丽珠指出，中医药复杂干预即干预措施多样化，包括中药（汤剂、丸、散、粉等）、导引术（太极拳、五禽戏、八段锦等）、情志干预、外治（针灸、泡洗、推拿、耳针、贴敷等）。需要注意的是，中医药的治疗仍然强调辨证论治，根据个体情况遣方用药，要找专业的肿瘤科医师诊治。在服用中药过程中，患者也要注意定期复查血常规、肝肾功能等指标，以便及时发现是否有肝肾功能异常，避免用药不当带来的健康风险。

“肿瘤的发生与机体内外的各种因素密切相关。”林丽珠建议，为预防肿瘤发生，要保持良好的生活习惯，调节好情绪，在日常生活中常进行太极拳、八段锦等传统养生运动，或者是慢跑、快走、游泳等运动；保证营养的均衡，保证蛋白质的摄入，包括鸡蛋、牛奶等优质蛋白；劳逸结合，避免过度劳累，提高机体免疫力。