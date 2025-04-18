减肥第一要义是祛湿？中医专家详解

人民网北京4月18日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍时令节气与健康（谷雨）有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，有些人认为易胖体质是湿气重，胖是湿气重造成的，减肥第一要义是否是祛湿？对于健康体重管理，中医有什么建议？

中国中医科学院广安门医院主任医师李杰表示，肥胖的原因挺复杂，涉及体质、代谢、饮食、情志等多个因素，因此是否祛湿要根据体质来定，盲目祛湿可能会损伤人的正气，影响代谢。

李杰建议，健康体重管理应遵循三个原则：

一是体质为本。对于不同体质进行调理，比如湿热型，特点是口干口苦，皮肤易长痤疮，小便黄、大便黏腻，舌苔黄腻，可以考虑用健脾利湿、清热利湿的食材，比如说冬瓜、赤小豆之类的药膳。脾胃虚寒的，可以考虑应用艾灸来增强阳气。

二是饮食有节。饮食要注意结构和顺序，肉类和蔬菜类要进行搭配，忌生冷、油腻，推荐食用容易消化的食物，比如萝卜、青菜等富含膳食纤维的食物，以及苹果、樱桃等平性或者温性的水果。

三是动静结合。除了饮食调理之外，运动也是重要的方法，中医功法锻炼可以发挥健脾化湿、促进气血运行的作用，比如八段锦，其中有一式叫“调理脾胃须单举”，脾主四肢，四肢活动又会促进脾胃运化，让湿气排出。另外，还可以通过循经的拍打和揉按一些特殊的穴位，比如足三里、三阴交，这两个穴位都对脾胃调理有重要作用。

李杰说，健康体重管理应该是以“长期稳定”为目标，并不是短期速效，尤其是不能采用极端的减肥法，比如服用泻药，既不长久，也容易反弹。中医倡导“因人而异”，根据脏腑功能进行相应调整，从“小切口”来进行体重管理，从而推进慢性病防控这个“大工程”。