专家提醒：运动贵在适度，不要盲目追求越多越好

人民网北京4月18日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍时令节气与健康（谷雨）有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，很多人认为运动量越大、运动强度越高，可能运动效果越好，这种观点是否正确？出现哪些情况就说明运动过量了？运动是否也需要“对症下药”？

北京大学第三医院主任医师王健全介绍，现在有很多人运动量越来越大，有人坚持每天走2万步，也有1天跑100多公里的情况。

“研究显示运动过量不仅没有益处反而是有害的，运动能力不代表健康。”王健全提示，如果出现心慌、心悸、大汗淋漓、肌肉疲劳等，说明运动量已经比较大，对身体可能造成损伤，要停止或者减少运动量。

王健全说，要根据个人的承受能力适当调整运动强度，适度运动才是科学的。普通健康人每周3到5小时的中等强度运动，比如慢跑、骑车等，或者1至2小时的高强度运动和2次力量训练。

王健全还说，要根据人群不同，进行“对症下药”，比如脂肪肝人群，建议首选是有氧+核心训练，比如做划船机和平板支撑。糖尿病人群建议饮食后1小时血糖比较高的时候进行运动，推荐中等强度运动，40分钟到1小时为宜。对于老年人群，运动前要进行很好的评估，比如骨质疏松、心脏情况等，防止运动中出现跌倒骨折或者心血管意外等。

“总而言之，运动贵在适度，不要盲目追求越多越好，留出时间休息和恢复，才能让锻炼真正可持续。”王健全强调。