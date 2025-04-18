直播预告：吸烟、染发诱发膀胱癌？中医专家谈膀胱癌早防早治

膀胱癌是泌尿系统最常见的恶性肿瘤之一，各年龄段均可发病。“血尿”是膀胱癌早期的信号之一，出现血尿一定要引起重视，这可能是早期发现膀胱癌的重要机会。哪些因素可能诱发膀胱癌？患病后如何治疗？

4月19日10:00-11:00，“人民好医生”客户端与中国中医科学院西苑医院联合推出的“2025全国肿瘤防治宣传周泌尿外科肿瘤系列专场”，邀请中国中医科学院西苑医院泌尿外科主任高瞻、中国中医科学院西苑医院泌尿外科副主任医师徐峰做客演播室，为大家讲解膀胱癌防治相关知识，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

高瞻，医学博士、主任医师、教授、博士生导师、中国中医科学院西苑医院泌尿外科主任。北京中医药大学教授、中国医师协会中西医结合医师分会泌尿外科专家委员会常务副主任委员。

擅长：前列腺肿瘤、膀胱肿瘤中西医结合治疗（精准穿刺活检、微创手术、多学科综合治疗、精准医学治疗、放化疗中医药调理）及各类下尿路微创手术。

徐峰，医学硕士，毕业于中山大学。熟练掌握机器人手术、腹腔镜技术、上尿路修复、前列腺激光手术、前列腺穿刺活检技术等。

擅长：中西医结合诊治前列腺癌、膀胱癌、肾癌、前列腺增生、尿石症、尿路感染、尿失禁。

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