直播预告：肾癌早期为何不易察觉？中西医结合守护肾脏健康 

肾癌是来源于肾脏各种恶性肿瘤的统称，也称为肾恶性肿瘤。肾癌早期无明显临床症状，大多数由于体检B超发现。而出现症状就诊的肾癌患者，大多数已为晚期或转移期。肾癌的发病与哪些生活习惯密切相关？如何及早发现肾癌？

4月19日11:00-12:00，“人民好医生”客户端与中国中医科学院西苑医院联合推出的“2025全国肿瘤防治宣传周泌尿外科肿瘤系列专场”，邀请中国中医科学院西苑医院泌尿外科曾凡雄主任医师、李奇副主任医师做客演播室，为大家讲解肾癌防治相关知识，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

曾凡雄，主任医师，中国中医科学院西苑医院泌尿外科副主任。从事中西医结合泌尿外科临床及科研工作17年。

擅长：尿石症、前列腺疾病、泌尿系肿瘤、泌尿生殖系炎症等疾病治疗、复杂尿路结石的中西医结合治疗。

李奇，医学硕士，毕业于上海中医药大学，潜心钻研泌尿系肿瘤如前列腺癌、膀胱恶性肿瘤的中西医结合治疗。

擅长：泌尿系肿瘤、前列腺炎、增生，泌尿系感染、结石等泌尿专科疾病的诊治。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。