直播预告：别让乳腺癌偷袭！早期筛查开启健康 “护乳战”

在第31个全国肿瘤防治宣传周之际，为传播科学防癌治癌理念，增强公众的防癌抗癌意识，“人民好医生”客户端联合中国医师协会特别推出中国医师协会肿瘤医师分会专场系列科普直播。

乳腺是人体内非常重要的组成部分，它们不仅关乎美丽与自信，更与健康紧密相连。乳腺癌则像一个狡猾的 “偷袭者”，躲在暗处，悄无声息地侵害着健康。因此，乳腺癌早诊早治至关重要。哪些途径可以发现乳腺癌？怎样进行治疗？4月21日14:00-15：00，中国医学科学院肿瘤医院乳腺外科主任、主任医师王靖将做客科普直播间，就大家关心的乳腺癌的相关内容进行分享。

专家简介

王靖，中国医学科学院肿瘤医院乳腺外科主任，主任医师/教授，博士生导师，博士后合作导师。中国医疗保健国际交流促进会乳腺疾病防治分会主任委员，中国整形美容协会肿瘤整复分会副主任委员、秘书长，北京肿瘤学会乳腺外科专业委员会副主任委员、秘书长，中国抗癌协会乳腺癌专业委员会常委，中国临床肿瘤学会乳腺癌专家委员会常委，中国医疗保健国际交流促进会常务理事，中国整形美容协会乳房整形分会常委，北京医学会乳腺疾病委员会常委，中国医疗保健国际交流促进会肿瘤整形外科与功能性外科分会常委。

如何收看直播：

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