直播预告：以健康为中心，多措并举助力肿瘤防治

为弘扬和推广全国各级医疗机构在医院建设和高质量发展中的典型经验和创新举措，使广大人民群众切实感受到医改成效，人民健康推出《院长谈》系列节目，邀请全国各地公立医院院长做客直播间，分享经验做法，共同助力公立医院高质量发展。

2025年4月19日 19:00-20:00，《院长谈》专栏将邀请江苏省人民医院（南京医科大学第一附属医院、江苏省妇幼保健院）党委副书记、副院长王晓东、江苏省人民医院（南京医科大学第一附属医院、江苏省妇幼保健院）血液科主任范磊做客演播室，就“以健康为中心，多措并举助力肿瘤防治”话题与网友在线交流。

嘉宾介绍

王晓东，江苏省人民医院（南京医科大学第一附属医院、江苏省妇幼保健院）党委副书记、副院长。任中国医院协会人力资源专业委员会副主任委员、国家卫生健康委公立医院人力资源管理专家委员会委员。

范磊，江苏省人民医院（南京医科大学第一附属医院、江苏省妇幼保健院）血液科主任、主任医师、教授、博士研究生导师。任中国抗癌协会血液肿瘤专业委员会常务委员、中华医学会血液分会第十一届青年委员。

如何收看直播：

一、下载人民好医生客户端

直播在人民好医生App进行，请务必下载APP提问，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动“下载人民好医生App”。