这份桑葚挑选食用指南，请查收！

春风拂面，紫红饱满的桑葚缀满枝头。从桑葚的挑选、清洗，到熬酱、入菜，这份指南帮您“解锁”这款小巧可爱的季节限定美味。

人民优选来了——

本期指导专家：国家蚕桑产业技术体系岗位科学家、广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所所长徐玉娟。