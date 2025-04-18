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人民优选来了

这份桑葚挑选食用指南，请查收！

陈子源

2025年04月18日15:56 来源：人民网

春风拂面，紫红饱满的桑葚缀满枝头。从桑葚的挑选、清洗，到熬酱、入菜，这份指南帮您“解锁”这款小巧可爱的季节限定美味。

人民优选来了——

本期指导专家：国家蚕桑产业技术体系岗位科学家、广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所所长徐玉娟。

(责编：罗知之、高雷)




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