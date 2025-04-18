直播预告：心脏也会“过劳肥”——揭秘肥厚型心肌病

肥厚型心肌病作为一种较为小众的心血管疾病，严重威胁患者健康。肥厚型心肌病患者的心肌会比普通人更加“肥厚”，发病时可导致劳力性呼吸困难、胸痛、晕厥等多种症状，甚至会出现严重并发症。

为提升公众对于这一疾病的了解与认知，4月21日15:00-16:00，中国医学科学院阜外医院心力衰竭中心首席专家、HFCU首席专家张健做客“人民好医生”直播间，就疾病成因、诊断和最新治疗手段与网友交流，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

张健，主任医师、博士生导师。中国医学科学院阜外医院心力衰竭中心首席专家、HFCU首席专家，国家卫生健康委心血管药物临床研究重点实验室主任；国家心血管病专家委员会心力衰竭专业委员会常务副主任委员；国家心血管病专业质控中心专家委员会心力衰竭专家工作组组长；中国医师协会心力衰竭专业委员会主任委员；国家心血管病中心心力衰竭专病医联体主席；中华医学会心血管分会重症学组副组长；2018长城心血管病大会主席；《中华心力衰竭和心肌病杂志（中英文）》总编辑；享受政府特殊津贴。

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