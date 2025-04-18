鼻咽癌为何首选放疗而非手术？

2025年4月15日至21日是第31个全国肿瘤防治宣传周。为扩大癌症防控科普宣传，倡导每个人做自己健康的第一责任人，人民健康开展“人民好医生·金山茶花计划”系列肿瘤防治科普，邀请金山茶花计划专家做客人民好医生，围绕肿瘤防治进行系列科普，助力形成加强肿瘤防治的良好社会氛围。

鼻咽癌作为一种常见的头颈部恶性肿瘤，其治疗方式与多数癌症有着显著差异。中山大学肿瘤防治中心放疗科主任医师毛燕萍做客“人民好医生”客户端直播间时讲到，放射治疗才是鼻咽癌的首选根治性治疗手段，这一选择主要基于以下两个关键因素：

一、解剖学特殊性决定治疗选择

鼻咽部解剖位置比较深，周围毗邻许多重要的器官，密布重要血管神经，手术难以彻底切除肿瘤。相比之下，放射治疗能够精准覆盖肿瘤及其潜在扩散区域，避免开颅手术的高风险。

二、病理特性造就放疗优势

约98%的鼻咽癌属于未分化型，这种低分化特征使其对放射线异常敏感。临床数据显示，早期患者通过单纯放疗即可获得良好疗效，中晚期患者则采用"放疗+化疗"的联合方案能显著提高患者生存率。

鼻咽癌放疗虽然疗效显著，但由于治疗区域涉及口腔、咽喉、唾液腺等重要结构，可能引起一系列不良反应。毛燕萍说，科学预防管理副作用对提高患者生活质量和治疗效果至关重要。以下是常见放疗不良反应及应对策略：

一、黏膜反应管理

预防：使用医用漱口水（含消炎抑菌成分），保持每日口腔清洁5-6次。

饮食：避免过硬、温度过高、辛辣、油炸等刺激性饮食。

治疗：出现溃疡时采用表皮生长因子喷雾，疼痛剧烈时可使用利多卡因凝胶。

二、皮肤护理要点

衣着：领口宽松棉质衣物，减少摩擦，注意防晒。

清洁：37℃以下温水冲洗，禁用肥皂毛巾搓洗。

禁忌：治疗区域禁止使用精油、橄榄油等民间偏方。

三、营养支持策略

轻症：注意营养均衡，优质高蛋白饮食。

中重度：推荐鼻饲管喂养（2-3周短期使用）。

特别提醒：体重下降超过10%需及时营养干预。

四、口腔准备

放疗前：需要进行仔细的口腔和牙齿检查。如果牙齿状况差，需要拔除坏牙以尽量减少放射性骨坏死发生的风险。

放疗后：患者注意口腔卫生及定期复査，每日的氟化物治疗、牙线的应用和坚持刷牙是口腔放疗患者教育和照射后护理的重要组成部分。

毛燕萍在访谈中谈到，这种“放疗为主，综合治疗”的模式，使我国鼻咽癌5年生存率已达80%以上，充分体现了精准医学在肿瘤治疗中的优势。患者应遵医嘱完成规范治疗，避免因恐惧放疗副作用而选择不恰当的治疗方案。