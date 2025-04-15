健康中国健康城市建设研讨会暨健康城市蓝皮书发布会在京举行

4月12日，健康中国健康城市建设研讨会暨健康城市蓝皮书《中国健康城市建设研究报告（2024）》《北京健康城市建设研究报告（2024）》发布会在北京举行。来自国家卫生健康委员会、北京市卫生健康委员会、北京市社科联、北京市社科规划办、中国医药卫生事业发展基金会、中国城市报、北京市经济社会发展研究院等单位的嘉宾，健康城市领域的管理者和专家学者，健康城市蓝皮书编委、作者，以及中央及地方主流媒体代表等百余人参加了此次会议，共同聚焦健康城市建设，为推进健康中国战略贡献智慧与力量。

发布会现场。（受访者供图）

研讨会上，国家卫生健康委健康和人口发展战略研究院学术委员会主席、十三届全国政协人口资源环境委员会副主任、原国家卫生和计划生育委员会副主任王培安，北京市卫生健康委员会二级巡视员郑晋普，中国医药卫生事业发展基金会理事长王丹，中国城市报总编辑杜英姿等领导出席会议并发表致辞，强调了健康城市建设在实施健康中国战略中的重要地位，充分肯定了过去一年来各地在健康城市建设方面所取得的显著成绩，并对未来的发展提出了期望。

在新书发布仪式上，王培安、郑晋普、王丹、杜英姿，国家卫生健康委规划发展与信息化司原二级巡视员、中华预防医学会副秘书长李全乐，中国城市报中国健康城市研究院院长、北京健康城市建设促进会专家委员会主任、北京健康城市建设研究中心主任王鸿春，北京市经济社会发展研究院党委副书记、副院长盛继洪，北京市卫生健康委员会健康促进处处长汤伟民等共同见证了这一重要时刻。王鸿春研究员随后进行了新书推介，深入阐述了健康城市蓝皮书在推动健康城市建设中的重要作用和深远意义。

与会嘉宾共同发布新书。（受访者供图）

王鸿春作新书推介。（受访者供图）

同时，相关专家学者围绕健康城市建设的多个关键领域展开了深入探讨。国家卫生健康委规划司爱卫工作办四级调研员郭文杰表示，推进健康中国建设是一项全局性、整体性、跨领域、跨部门的系统工程，必须树立大卫生大健康的理念，把健康融入所有政策，改变传统医疗模式，建立预防为主和防治结合的激励机制与制度保障，构建以人民健康为中心的整合型服务体系。

中国健康教育中心健康促进部主任、北京健康城市建设促进会理事长卢永介绍说，健康影响评估是将健康融入所有政策的重要手段，世界卫生组织在全球范围积极倡导开展这项工作。我国积极推进相关工作，初步摸索出了适合我国国情的管理机制、工作流程和技术工具，为全面建立这项制度积累了宝贵经验。同时，卢永也指出，我国健康影响评估制度建设仍然面临诸多挑战，应加快推进健康影响评估立法，加强经验总结和推广，强化能力建设。

北京市卫生健康委员会健康促进处处长汤伟民指出，近年来，北京市以人民健康为中心，坚持预防为主的方针，深入落实健康中国战略，持续推进健康北京建设，取得了显著成效。汤伟民强调，下一步，北京市将继续会同各部门各单位，进一步建设健康人居环境，普及健康生活，强化社会健康治理，全方位全周期保障人民健康，不断夯实健康北京建设基础。

现场，多位嘉宾进行主题演讲，分享了对于健康城市建设的经验。

甘肃省卫生健康委员会党组成员肖砾介绍，甘肃省把健康中国行动当作推动高质量发展的关键抓手，秉持“大健康、大融合、大民生”的理念，全力探索具有甘肃特色的健康发展之路。

山东省滨州市卫生健康委员会党组书记、主任，二级巡视员董希国认为，健康城市建设是一项涉及城市环境、社会经济、公共服务等多方面综合考量和规划的综合性工程，滨州市卫生健康委始终坚持将卫生健康融入所有政策，秉持跳出卫生健康看卫生健康的角度推进健康城市建设。

河北省石家庄市卫生健康委员会副主任马战国等分享石家庄市健康影响评估制度建设试点工作。

来自北京大学公共卫生学院劳动卫生与环境卫生学系副主任、教授邓芙蓉指出肥胖作为一种慢性代谢型疾病，可增加机体对颗粒物、臭氧、噪声等诸多环境因素相关健康影响的敏感性。

北京市通州区疾病预防控制中心免疫规划科科长石晶强调，为确保疫苗接种方案的实施，必须提供全面而坚实的保障，九价HPV疫苗从疫苗流通、异常反应处置、上市后持续监测三方面进行保障，助力落实HPV疫苗接种工作，实现公卫价值。

本次会议由中国城市报、北京市卫生健康委员会、北京市社科联、市社科规划办指导，中国医药卫生事业发展基金会、中国城市报中国健康城市研究院、北京市经济社会发展研究院、北京市决策学学会、北京健康城市建设研究中心联合主办，北京健康城市建设促进会承办。

据悉，自2015年首部健康城市蓝皮书正式出版至今，健康城市蓝皮书已出版了19部，共收录了决策应用研究文章共363篇，均被国家图书馆收藏并颁发了捐赠证书。在出版的9部《中国健康城市建设研究报告》中，总结了国内外成功案例69个，发挥出了较好的智库和平台作用，为健康城市建设提供了宝贵的经验借鉴和理论支持。