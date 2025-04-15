直播预告：乳腺癌传统治疗手段如何焕发新活力？

2025年4月15日至21日是第31个全国肿瘤防治宣传周。为扩大癌症防控科普宣传，倡导每个人做自己健康的第一责任人，人民健康开展“人民好医生·金山茶花计划”系列肿瘤防治科普，邀请金山茶花计划专家做客人民好医生，围绕肿瘤防治进行系列科普，助力形成加强肿瘤防治的良好社会氛围。

乳腺癌是影响我国女性健康的重要问题，如何让我国乳腺癌患者“活得更长、更好”是广大临床医务工作者长期的课题。回顾我国乳腺癌诊疗的发展历程，患者的预后已经取得了长足的改善。内科、外科、放疗、核医学等多学科协同的综合治疗模式为患者带来真正的个体化诊疗，进一步提升患者的治疗效果。

4月16日15:00-16:00 ，中国临床肿瘤学会候任理事长、解放军总医院肿瘤医学部副主任江泽飞、中国医学科学院肿瘤医院乳腺外科主任医师王昕做客“人民好医生”客户端直播间，就乳腺癌诊疗相关话题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

江泽飞，解放军总医院肿瘤医学部副主任、主任医师、教授、博士研究生导师。担任北京医学会乳腺疾病学分会主任委员、中国临床肿瘤学会（CSCO）候任理事长、St.Gallen乳腺癌国际共识主席团成员等学术职务。

王昕，国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院乳腺外科主任医师、博士生导师、北京杰青首届国家医学高层次人才（优秀青年医师）。担任北京市政协委员、北京市青联医药卫生界别主任、北京乳腺病防治学会青年学术委员会主任委员、北京围手术期医学学会乳腺外科专委会主任委员等学术职务。

如何收看直播：

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