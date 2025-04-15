爱国卫生月系列报道|常吃这6类食物 有助改善坏心情

2025年4月是第37个爱国卫生月，活动主题为“爱卫新篇章 健康‘心’生活”。营养均衡的膳食模式有助于维持身体与心理的协同健康，哪些食物有助于调节情绪？为此，人民网采访了首都医科大学宣武医院营养科主任医师李缨。