从环境卫生到健康管理 爱国卫生运动焕发新活力

卫生健康是一人之事，也是国之大事。记者14日从国家卫生健康委在苏州举行的新闻发布会上了解到，我国爱国卫生运动取得显著成效，未来将进一步从环境卫生治理转向全面社会健康管理，新增健康体重管理行动、健康乡村建设行动和中医药健康促进行动，并更加关注心理健康服务。

爱国卫生运动5年来成效显著

全国爱卫办常务副主任、国家卫生健康委规划司司长庄宁介绍，自2020年《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》印发实施以来，围绕各项重点任务取得了积极进展，主要体现在群众健康意识更强、城乡人居环境更美、健康服务更优、健康治理更好等方面。

据介绍，通过广泛开展健康知识普及，引导群众养成文明健康、绿色环保的生活方式，“每个人都是自己健康第一责任人”理念深入人心，居民健康素养水平从2019年的19.17%提升至2024年的31.87%。

在城乡人居环境方面，通过推广运用“千万工程”经验，深入开展城乡环境整治，强化病媒生物预防控制，持续改善群众身边环境。2024年，城镇生活垃圾无害化处理率达到99%，卫生厕所普及率达到75%左右。

在健康服务方面，通过深入实施健康中国行动，聚焦儿童青少年、妇女、职业人群和老年人，强化全生命周期健康服务。加强重点传染病监测处置，重大慢病过早死亡率由2019年的16.5%下降至2023年的15%。

庄宁介绍，下一步将持续落实健康优先发展战略，进一步加强健康科普，倡导健康生活方式，建设健康环境，促进爱国卫生运动进一步从环境卫生治理向全面社会健康管理转变。

体重管理、乡村建设、中医药等纳入健康中国行动

2019年，国务院印发关于实施健康中国行动的意见，启动实施健康中国行动15个专项行动。全国爱卫会14日发布通知称，结合健康中国建设工作实际和健康中国行动推进情况，决定将健康体重管理行动、健康乡村建设行动和中医药健康促进行动纳入健康中国行动。

“新增的3个行动侧重强调健康促进、医防融合，比如要正确认识体重，科学管理体重，培养健康生活方式和科学就医习惯，注重饮食养生、运动养生、调畅情志等，强调从源头控制风险因素。”庄宁说，改善群众健康需要社会各方支持，3个行动对相关部门提出具体任务，也从个人、家庭和社会等层面提出各方需要采取的行动，希望将健康融入各行各业，融入群众日常生活。

健康不仅是身体健康，心理健康同样重要。国家卫生健康委将2025年至2027年确定为“儿科和精神卫生服务年”。庄宁说，今年正在积极推进全国统一心理援助热线“12356”应用，希望更多人重视心理健康、维护心理健康，正确对待压力和挑战。

中医药是中华民族的瑰宝，在防治青少年近视和促进老年人健康方面具有独特作用。国家中医药局中西医结合与少数民族医药司司长严华国表示，下一步将推动养老机构、托育机构、产后母婴康养机构等提供中医药健康服务，拓宽中医药健康服务领域，比如聚焦青少年近视、肥胖、脊柱侧弯等问题。

开好社会治理“大处方”

保障14亿多人的健康，有医疗卫生的“小处方”，还有社会治理的“大处方”，爱国卫生运动正深度融入基层社会治理。

江苏苏州，90%的社区卫生服务中心已升级为市民综合健康管理服务平台，95%以上的社区（村）建有居民健康自我管理小组。江苏省苏州市人民政府副市长季晶介绍，当地居民健康素养水平从2009年的15.3%增长到目前的43.03% 。下一步将持续在“均衡、可及上”下功夫，打造高水平“健康之城”。

在山东省滨州市，当地把爱国卫生运动融入基层社会治理，发展多元主体的“协同治理”。截至目前，全市基层首诊率达到七成。山东省滨州市人民政府副市长潘峰介绍，当地从社区、单位和个人等层面进行全员发动，构建起“人人参与、人人负责、人人享有”的大健康格局。

海南省将爱国卫生工作与健康海南建设融合推进，聚焦高血压、糖尿病、肺结核、肝炎、重型精神疾病等慢性病，建立一套“筛、防、治、管”全流程闭环管理体系。海南省卫生健康委主任李文秀介绍，当地还建设4个国家区域医疗中心和50个省级临床医学中心，开展77项医疗新技术填补省内空白，基本实现“小病不进城，常见病、多发病在市县，大病不出岛”的目标。（记者李恒、董瑞丰）