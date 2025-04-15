四川烤鱼品牌店进驻北京，食客排起长队；OPPO和一加华中地区首家联合旗舰店落户湖北武汉，在店里就能和游戏发烧友“开一把”；韩国潮牌emis首店在上海开业，时尚达人晒图好不热闹……

从国际潮牌到点心小铺，从知名连锁到小众品味，越来越多首店开张，吸引着年轻消费者前去打卡。这些首店，以创新的营销方式、丰富的商品品类，为消费者带来全新消费体验，也成为城市消费的新增长点。

消费业态丰富，新鲜感十足，吸引消费者打卡首店

“这个品牌的帽子我很喜欢，颜色好看，几乎任何头型都能驾驭。”4月2日，年轻消费者陈雪瑶来到位于上海市黄浦区淮海中路的韩国品牌emis中国首家旗舰店，买下两顶帽子，“国内有了门店，以后就不用找代购了”。

开首店、发新品，今天的中国消费市场，“首店经济”活力涌动。

所谓首店，就是某家品牌在某个地区首次开设的门店，包括全球首店、中国首店、区域首店、行业首店等。此外，首店也包含已入驻的品牌设立创新模式的概念店等。

近些年，“首店经济”走热并进入快速发展期。仅过去一年，北京、上海新增首店数量就分别达到960家、1269家。在陕西西安，西北首店、陕西首店频频登场，去年全市新增首店436家；在四川成都，仅热门商圈春熙路，就聚集了各类品牌首店600多家。

首店为啥吸引人？消费者给出的答案之一是：消费业态更丰富了。

江苏南京新街口，坐落着一家占地约2500平方米的二层独栋门店，这是服饰品牌Zara在中国开业的全新亚洲旗舰店，也是亚洲市场首家引入咖啡店的门店。

“听说这是Zara在亚洲最大的旗舰店，上个月开业第一天我就去了。进店排队20分钟左右，试衣间门口还得排队。”家住南京的罗浴晨趁热打卡了这家Zara门店，她介绍：“店里有T恤自助售卖机、咖啡角，我和朋友在店里买完衣服，点了杯咖啡，坐下休息了一会儿，后来又开启了第二轮‘买买买’。果然，店里消费的场景更多，更能留住消费者。”

在湖北武汉，手机品牌OPPO和一加华中地区首家联合旗舰店3月1日正式开业。门店不仅展示品牌系列产品，还定期开设摄影、游戏等课程。“开业当天我就去打卡了。”在湖北读大学的陈飞说，这家首店装修新潮，2楼还有游戏的联名周边区，“现在的手机店不仅售卖商品，更为年轻人提供了‘找同类’的社交空间”。

不少消费者热衷到首店“尝鲜”。位于北京王府井商圈的九十葉抹茶专门店，是该品牌在北京开的首家门店。“我经常打卡各种餐饮首店，这家店刚开业时，我就去凑了热闹。”北京市民李珊珊说，“北京有挺多冰激凌店，但专门做抹茶口味的，这应该是头一家。这家店的抹茶冰激凌口味很纯正，我最爱‘抹茶5号’，口感浓郁偏苦，浓浓的茶味儿还有些提神效果，排长队也值了。”

瞄准城市调性，激活消费潜力，首店选址“有学问”

对于商家而言，首店选址，既要看商圈消费水平和人流量，也要看城市调性与品牌风格是否契合。很多时候，选哪座城、在哪个商圈开店，更像是品牌首店和城市之间的“时尚碰撞”。

平均每天举办1场品牌发布等活动；北京首店或概念店占85%……位于北京市朝阳区的THE BOX朝外是北京首个特色城市活力创新中心。1月24日，名创优品MINISO LAND北京壹号店在这里正式开业。占地超千平方米的门店，如同一个巨大的IP乐园，汇聚《黑神话：悟空》、哈利·波特、迪士尼等年轻消费者喜爱的IP联名产品。

“我们门店选址在THE BOX朝外，就是看中了这里整体偏年轻化的风格。”名创优品MINISO LAND北京壹号店店长史彩莲介绍，该商圈主要客流群体是20来岁的年轻消费者，很多消费者喜欢买手办和文创商品。“针对年轻消费者的喜好，我们门店的装修风格相比其他常规店更偏乐园风。作为名创优品‘land店’，不仅货品更丰富，上新速度也更快，很多IP新品主要在‘land店’首发，刚开业时，我们就首发了和《黑神话：悟空》联名的系列产品，明显带动了品牌整体的业绩增长。”

视线南移，在位于江苏南京的德基广场，全球市场占有率第一的消费级全景相机品牌影石开起了首家品牌直营店。“选址南京，背后有很多原因。”影石市场总监袁跃介绍，南京拥有丰富的旅游资源，当地还在加快建设国际消费中心城市，消费市场需求持续增长。同时，南京首店经济发展迅速，品牌选址的德基广场更是华东地区著名商业地标，汇聚众多国际一线品牌和高净值客群，这与影石“科技+艺术”的定位高度契合。“入驻德基广场，能让我们借助这里的商业氛围，提升品牌知名度和影响力。在与消费者的接触中，也能激发品牌自身的创新灵感。”袁跃说。

品牌开首店，还要能和年轻人“玩”在一起。“我们在运营首店时，会邀请消费者体验各类产品，为其讲解产品的独特‘玩法’。门店还经常设置品牌周边赠送、社交打卡、互动抽奖等活动，鼓励用户分享他们拍摄的作品，增强社交传播效应。”在袁跃看来，首店经济的蓬勃发展不仅反映出一座城市的商业活力，也是品牌看好区域市场、加速线下布局的表现。“目前，我们已经在北京、上海、广州、深圳等10座城市，开设了18家影石品牌专卖店。希望能将产品更好、更全面地推介给消费者。”

门店品类丰富，品牌更加多元，首店经济有力拉动城市消费

眼下，各地新开首店品类愈发丰富，品牌也更多元，不少小众化品牌首店受欢迎。

据赢商大数据统计，2024年，全国餐饮首店数量及占比创近3年新高。看细分品类，以酸汤火锅、菌汤火锅为代表的小众特色火锅首店热度超过川式火锅。同时，二次元相关品牌聚集的IP主题店、礼品玩具首店数量持续上升。此外，“大商场”开始热衷引入“小品牌”。2024年，高档商场中新兴品牌首店占比飙升86.25%，创近3年新高。其中，九十葉、连杏双皮奶等品牌以专门店形式，在多家高档商场开出首店。

火热的首店经济，也在为城市和区域经济发展注入活力。美团数据显示，今年以来，上海、广州、重庆、成都、深圳、北京、东莞、苏州、杭州、郑州等城市在美团平台上的餐饮新开门店数位居全国前十，基本每10家店中就有一家为新开。针对首店、新店，美团等线上平台纷纷推出“流量扶持”“专属标签展示”等举措，帮助门店快速获客。比如，今年3月，北京老牌餐厅金鼎轩开出首家自助餐店，首个周末等位超过180桌。借助美团新店标签、新店流量扶持，该店日均团购订单量突破千单。在刚刚过去的清明假期，北京超极合生汇西区引入30余家首店及旗舰品牌，假期客流量超60万人次，销售额约3500万元。

更多城市则以真金白银，欢迎创新元素多、社交属性强的首店落地。福建有关部门发布《促进首发经济高质量发展的若干措施》，将“支持国内外知名品牌开设福建首店”“对符合条件的福建首店给予最高不超过50万元资金奖励”。重庆市商务委明确，对符合条件且经评审纳入支持的商业管理运营商、第三方机构，按照引进商业品牌首店品牌能级及数量、首店层级及数量等进行综合评审，分别给予最高不超过200万元、100万元的资金奖励。

“我们将积极推进首发经济，鼓励国内外企业开设首店，举办首发首秀首展，持续激活消费潜力。”商务部市场运行和消费促进司司长李刚说。

首店热，不能只热一时。在袁跃看来，为首店造势是打响知名度的第一步，而优质稳定的产品供给，是品牌竞争力的核心。“我们将结合市场需求，持续迭代产品矩阵，不断推出具有创新性的影像设备。线下门店也会同步策划新品发布会、以旧换新等活动，让消费者能第一时间体验最新的影像科技，对门店保持关注度和黏性。”袁跃透露，目前，品牌仍在积极推动线下首店的拓展计划，未来将在更多核心城市落地。

（实习生张闻迪参与采访）